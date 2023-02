Stad Izegem steekt nutskasten in een historisch jasje

Het Izegemse stadsbestuur laat een aantal nutskasten bekleden met foto’s van vroeger. “Op die manier verfraaien we het straatbeeld en laten we voorbijgangers een reisje naar het verleden maken”, vertelt schepen van toerisme Lisbet Bogaert.

In totaal laat de stad tien nutskasten bekleden met historische foto’s. In de selectie zitten zowel foto’s van de locaties, maar ook momentopnames van een bepaalde gebeurtenis. Op de stickers wordt ook meer duiding gegeven over de foto, zodat inwoners en bezoekers kunnen bijleren over de geschiedenis van de locaties.

Opfrisbeurt

Een nutskast op de Korenmarkt geeft bijvoorbeeld meer uitleg over Pax Intrantibus, dat gebouwd werd door wijn- en likeurhandelaar Camille Ameye-Dobbelaere en nu dienstdoet als stadhuis. Ook in de Ketelstraat, Dirk Martenslaan, Papestraat, Roeselaarsestraat, de omgeving van de Heilig Hartkerk, Ommegangstraat, en de vrijetijdssite worden nutskasten in een nieuw kleedje gestopt.

“Nutskasten zijn doorgaans niet de mooiste elementen in ons straatbeeld. Ze zijn soms het doelwit van vandalisme of staan er wat onverzorgd bij. Op deze manier geven we ze een opfrisbeurt en zorgen we voor een opwaardering van de omgeving”, besluit schepen Bogaert.