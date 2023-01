Stad Ieper lanceert open call voor kunstwerk in nieuw parkje aan Westkaai

Stad Ieper doet een open call naar kunstenaars om het nieuwe park op de hoek van de Molenweg en het Westkaaipad op te luisteren met een kunstwerk. De kindvriendelijke installatie mag maximum 10.000 euro kosten. Ondertussen kan iedereen nog tot 31 januari een naam kiezen voor het park uit vijf genomineerden.

In 2020 kocht de stad op de kruising van de Molenweg en de Kruisbilkstraat een langwerpig rechthoekig perceel van 1.400 m² om als groen rustpunt in te richten. Het perceel ligt vlak bij een fietsknooppunt waarlangs jaarlijks heel wat fietsers Ieper binnen en buiten rijden. Er werden fruitbomen en eetbare bessenstruiken aangeplant en een rolwagentoegankelijk houten platform als rust- en picknickpunt.

Bespeelbaar

“Het park is bijna klaar”, vertelt schepen van Landschap Valentijn Despeghel (Vooruit). “Over twee weken komen ze de zitbanken en de fietsrekken plaatsen. De kunstenaar kan kiezen op welke locatie in het park het kunstwerk komt. Het parkje is gericht op alle leeftijden en dus de kunstinstallatie idealiter ook. Dat betekent dat het kunstwerk zowel artistiek als bespeelbaar moet zijn.”

Bestand tegen vandalisme

Elke kunstenaar kan zich aanmelden voor de open call. De ontwerpen moeten wel voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moet het werk voldoende bestand zijn tegen weersinvloeden en vandalisme. De kunstinstallatie moet onderhoudsvriendelijk zijn en kinderen moeten veilig kunnen spelen in, op en rond het kunstwerk. Dit betekent onder andere dat er een vrije valhoogte van niet minder dan 1,5 meter mag zijn.

Open call

Voor het geselecteerde project stelt Stad Ieper maximaal 10.000 euro ter beschikking van de kunstenaar. Tot 28 februari 2023 kan je schetsontwerpen sturen naar cultuurbeleid@ieper.be Deelname is gratis. “We deden al eens een open call voor een kunstwerk op de brug onder de Noorderring langs de Poperingseweg en die ervaring leerde ons dat het meestal pas in de laatste week is dat de kandidaturen binnen komen. De kunstenaars moeten een idee kunnen ontwikkelen dat voldoet aan de voorwaarden. Een aantal kunstenaars hebben wel al contact opgenomen met duidelijke interesse”, zegt schepen Despeghel.

Selectie

De selectie van het winnende project gebeurt in twee fasen. “Tegen 10 maart 2023 maakt de commissie Kunst in Openbare Ruimte (KOR) van de stad Ieper een shortlist. Hiervoor wordt het advies van de jeugddienst ingewonnen. De commissie KOR de kunstenaar(s) uitnodigen om de kandidatuur toe te lichten in functie van de beoordeling. Tussen 11 en 31 maart 2023 kiest de buurt uit de shortlist hun favoriete werk. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van het project aan de kunstenaar door de stemming van de buurt te bekrachtigen.”

Naam

Iedereen kan trouwens mee helpen een naam kiezen voor het parkje. Op de website van Stad Ieper werden vijf voorstellen geselecteerd: Tuin aan de Vaart, Westkaaipark, Kruispark, Het Vaartpunt of Kop van de Vaart. Nog tot 31 januari kun je via www.ieper.be/park-molenweg je mening geven. (TOGH)