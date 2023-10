Stad bevestigt locatie Beaufortbeeld Femmy Otten

Op de gemeenteraad bevestigde Cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V) de locatie voor het nieuwe Beaufortbeeld van Femmy Otten: het komt er in de waterpartij voor het Kursaal aan de zijde van de Koningstraat, zoals De Zeewacht vorige week berichtte. De gemeenteraad keurde ook de aangepaste overeenkomst voor het beeld goed.

“Het beeld kost 225.000 euro. De kunstenares kreeg een subsidie van 35.000 euro van het Mondriaanfonds. Daardoor betalen stad en provincie elk 95.000 euro. Er komt mogelijk nog wat bij voor een sokkel”, zo zei Plasschaert. Vanuit de oppositie was er wel kritiek op de werkwijze van Westtoer, die de locatie en berichtgeving onder embargo plaatst tot maart 2024. Nancy Bourgoignie (Vooruit) en Reddy De Mey (Vlaams Belang) kwamen tussen. “De opmerkingen over Westtoer zijn meer voor de provincieraad”, suggereerde Bart Plasschaert. Hij brak ook een lans: “De administratie wou de bespreking zelfs op de besloten zitting van de gemeenteraad behandelen, maar daar zijn wij als democraten niet gevolgd”, stelde de Cultuurschepen.

Reactie Westtoer

Westtoer duidt: “Er wordt, net als bij de vorige edities, in overleg met de kustgemeenten gezocht naar een geschikte locatie voor het kunstwerk. Momenteel wordt in elke gemeente het administratieve proces doorlopen voor de plaatsing. Zolang als de definitieve vergunningen en documenten niet beschikbaar zijn, kan een locatie niet gecommuniceerd worden. We begrijpen de nieuwsgierigheid van het publiek naar de nieuwe kunstwerken én hun uiteindelijke locaties. Het toont aan hoe de triënnale Beaufort leeft bij inwoners en publiek. In maart worden alle kunstwerken en locaties bekend gemaakt.”