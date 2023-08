SPOOR Kunstfestival met 30 kunstenaars van start

Kunst- en cultuurliefhebbers kunnen ook dit jaar in Ichtegem hun hart ophalen tijdens het SPOOR Kunstfestival, dat officieel werd geopend door schepen van cultuur Celesta Muylle (W.I.T.).

Het kunstenfestival is een combinatie van kunst en kunsttuinen, gevestigde waarden versus jong geweld, groepstentoonstellingen en open ateliers die kunst- en cultuurliefhebbers hun hartje opnieuw zullen verrassen en laten openbloeien. Het SPOOR Kunstfestival loopt nog tot 31 augustus 2023. Maar liefst 30 kunstenaars zullen zowel de oudere als de jonge kunstliefhebbers een maand lang met hun oeuvre verwennen.

Na een eerste succesvolle editie van het SPOOR Kunstfestival in 2022 springt het Ichtegems lokaal bestuur ook dit jaar terug op de trein. Want niet alleen het gemeentebestuur maar ook de kunstenaars tekenden op de opening present en hebben er duidelijk zin in.

Om van te snoepen

Onder de dertig deelnemende kunstenaars bevinden zich gevestigde waarden zoals onder andere Irénée Duriez, Distel, Mia Moreaux, Katy De Bock, Tinne Debruijne, Barry Raçon, Jenny Danneels, Ivy Debacker en Marleen Vandewalle. Zij zullen de kunstliefhebbers zal doen watertanden. Hun atelier, maar ook zomerse tuinen worden omgetoverd tot verrassende expositieruimtes. Daarenboven wordt met ‘ART 62’ een stuk van de publieke ruimte ingepalmd als kunsthal. Tal van verschillende kunstenaars vind je langsheen de Groene 62, de fietsverbinding langs de oude spoorweg tussen Torhout en Oostende, die er één of meerdere van hun werken exposeren.

Praktisch

SPOOR Kunstfestival is te bezoeken gedurende de ganse maand augustus. Vaste binnen locaties zoals de ateliers en de ‘SPOT’-plekken in de kerken zijn enkel geopend tijdens het weekend van 14 tot 18.30 uur. Werken in de publieke ruimte zijn doorlopend te bezoeken. (EV)