Spitfire muurschildering als eerbetoon op de luchthaven

Tijdens het feestweekend op de internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem georganiseerd door de luchthaven, Flanders Aviation Society (FAS) en de Airport Community werden tal van activiteiten gehouden om de vernieuwde luchthaven in te huldigen en het 30-jarig bestaan van de FAS te vieren. Een van de blikvangers is de muurschildering van een Engelse Spitfire die werd onthuld op de muur van de bunker, een kunstwerk door Dieter Ghekiere uit Kortrijk.

Op de muur op de bunker onder de controletoren prijkt voortaan een Spitfire. Een ode aan Flying Officer (Pilot) Ronald Trevor Jackson die omkwam tijdens de Tweede Wereldoorlog in Wevelgem. “Best symbolisch als je er over nadenkt, een Brits jachtvliegtuig op een Duitse bunker,” aan het woord Dieter Ghekiere, de kunstenaar die het vliegtuig zo realistisch als mogelijk op de muur heeft geschilderd. “De muur is ongeveer 10 op 5 meter, het vliegtuig is quasi schaal 1 op 1,” stipt de maker nog aan.

Dieter Ghekiere (44) is geboren en getogen in Kortrijk en groeie op in de aanvliegroute van de luchthaven. “Maar de kiem van mijn luchtvaartpassie is pas echt gelegd toen ik met mijn vader meeging toen hij kwam voetballen op een veld naast de luchthaven. Ik zag er voor de eerste keer een vliegtuig opstijgen. Het is me blijven fascineren.”

“Naast de passie voor luchtvaart had ik ook wel aanleg om te tekenen,” gaat autodidact Dieter verder. “Vanaf mijn twintigste ben ik dan mijn grenzen gaan verleggen en combineerde de twee met schilderen. Gaandeweg mijn eigen technieken beginnen zoeken en gebruiken.

70 werkuren

“Mijn werk op de zijmuur kwam er op vraag van de Airport Community EBKT en de FAS,” zegt de kunstenaar. “Er kwam heel wat researchwerk bij kijken om het eerbetoon zo realistisch mogelijk te maken. Denk maar aan het camouglage patroon op het toestel. Ook welke registratie en hoe dat werd aangebracht op de romp in die tijd.”

Van de eerste schetsen tot het op de muur zetten met behulp van een raster en de afwerking met een vernislaag kostte Dieter naar schatting ongeveer 70 werkuren. Maar de kunstenaar wil met zijn grootste werk tot nu toe wel een nieuwe weg inslaan: “Toen ik hier ben gestart, was ik werkzoekende. Maar de afgelopen weken wel verschillende sollicitaties lopende om te kunnen combineren met mijn teken- en schilderwerk. Want van het schilderen alleen kan ik nog niet niet leven. Stap voor stap, maar dit is alvast een mooie referentie.” (Tom Brinckman)