Sophie exposeert schilderijen van kwallen in bib van Izegem

Nog tot eind december stelt Sophie Vandekerkhove enkele van haar schilderijen tentoon in de bibliotheek. De ‘kunstenaar van de maand’ houdt van een kleurrijk palet. “Mijn inspiratie haal ik uit wat er leeft onder water zoals koralen, planten, kwallen en dies meer”, zegt Sophie.

Sophie (62) is de vrouw van tandtechnicus Marlon Malisse en woont in de Dirk Martenslaanin Izegem. Ze is de moeder van Céline (35) en de oma van Elodie (4).

“Ik werkte halftijds in de Colruyt maar ben sinds begin mei van dit jaar met pensioen”, zegt Sophie. “Ik maak ondertussen toch al een vijftal jaar schilderijen met acrylverf. Niet dat het een soort ‘pensioenhobby’ is. Als kind en jong meisje tekende ik heel graag, maar tijdens mijn beroepsloopbaan was daar maar weinig tijd meer voor. Tot het opnieuw begon te kriebelen. Ik zou tekenles volgens in Art’Iz, maar het werd uiteindelijk schilderen bij Greta Vermander. En dat doe ik nog altijd.”

Kleurenpracht

Sophie zegt van zichzelf dat ze een ‘kleurrijk iemand’ is. “En dat zie je uiteraard in mijn schilderijen. Een rijk kleurenpalet is een kenmerk in bijna al mijn werken. Inspiratie haal ik uit alles wat onder water leeft. Ik heb een passie voor het boeiende schouwspel dat zich daar afspeelt en ontdek er koralen, grillige planten, dieren en de jongste tijd kwallen… Allemaal fascinerende vormen met een kleurenpracht die op mijn netvlies blijft hangen. Die mooie impressies breng ik over op doek. Het is geen louter kopiëren van beelden maar wel het weergeven van hoe ik koralen en kwallen zie en interpreteer. Er ontstaan soms kleurrijke combinaties en collages.”

Sophie heeft thuis haar eigen schilderatelier. “Maar ik schilder vooral op dinsdag en donderdag in Art’Iz in de klas van Greta Vermander. Een lerares die me mijn eigen ding laat doen en af en toe eens komt kijken en bijsturen. Mijn man Marlon is enthousiast over mijn werk. Hij hing al schilderijen op in zijn tandlabo en daar ben ik uiteraard heel blij om.”

De tentoonstelling in de bib is de allereerste tentoonstelling van Sophie. “Ik zal er een aantal van mijn schilderijen – vooral kwallen – ophangen en hoop dat de bibliotheekbezoekers ze eens gaan bekijken tijdens de openingsuren.”

(IB/foto JC)