Sonja Mazereel uit Vleteren wint met krijttekening op bekendste madonnari wedstrijd

Sonja Mazereel (56) uit Oostvleteren won met haar krijttekening recent de hoofdprijs op de bekenste madonnari wedstrijd in het Italiaanse Grazie Di Curtatone binnen de categorie Semplice. Er waren 16 verschillende nationaliteiten aanwezig. “Voor zover ik weet, was ik de enige Belgische die deelnam. Dit is de eerste stap in de opklimming naar het meesterschap.”

“Madonnari is het meervoud van madonnara (vrouw) en madonnaro (man). Een madonnara is iemand die een tekening maakt op een openbare plaats met krijt. Oorspronkelijk alleen Madonna met of zonder kind, vandaar de naam”, legt Sonja Mazereel uit. Ze woont met haar partner is Oostvleteren en is moeder van drie volwassen kinderen. Ze is secretariaatsmedewerker in ‘t Augustijntje en Sint-Jozefsschool in Ieper.

Mona Lisa

Sonja rolde in de wereld van krijttekeningen en street-art toen ze werd uitgenodigd op een artiestenmarkt. “De standplaatsen waren gratis. Je moest wel de hele dag aan het werk zijn in je discipline. Ik tekende die eerste keer de Mona Lisa en had direct de smaak te pakken. De interactie met het publiek vind ik er heel leuk aan, ook de erkenning en het tekenen zelf. Het tekenen betekent voor mij doen waar ik goed in ben, het geeft ontzettend veel voldoening, en vooral het contact met andere madonnari/streetpainters is heel fijn.”

Dit jaar koos Sonja om bloemblaadjes strooiende kinderen die trots voorop in een processie lopen te tekenen. © gf

“In 2018 werd ik voor de eerste keer uitgenodigd om mee te doen aan het Madonnari Festival in het Nocera, dat is een ander gekend madonnari festival in Italië. Zeg maar de nummer twee, Grazie is het bekendste”, vertelt Sonja. “Dit jaar koos ik om bloemblaadjes strooiende kinderen die trots voorop in een processie lopen te tekenen. De titel die ik gaf was Sacramentsprocessie. De organisatie heeft het aangepast naar Religieuze Processie. Je ontwerp moet voor deelname goedgekeurd worden door een jury. Het moet een (Christelijk) religieus onderwerp zijn. Ik wou iets vrolijk en moderns maken.”

Religieuze Processie

Haar werk Religieuze Processie leverde Sonja de eerste plaats op binnen de categorie Semplice. “Er waren 16 verschillende nationaliteiten die deelnamen en voor zover ik weet, was ik de enige Belgische die deelnam. Deze overwinning betekent heel veel voor mij. Het is een eerste stap in de opklimming naar het meesterschap. De eerste plaats krijgt ook een vervolg voor mij, want volgend jaar mogen alle categoriewinnaars de festiviteiten op gang trekken.

Het festival vond – net zoals andere jaren – plaats op 15 augustus. Het werk van Sonja kan je in het Italiaanse Grazie Di Curtatone ondertussen niet meer bewonderen. “Alle werken zijn gewist door de weersomstandigheden.”