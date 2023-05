Sofia Speybrouck stelt keramiek tentoon: “Mijn werk is vooral een zoektocht naar emotie”

Sofia Speybrouck kreeg de liefde voor kunst van thuis uit mee: de studie naar compositie die haar vader zo boeide, heeft ze duidelijk in haar werk opgenomen. Twee weekends op rij kan je als bezoeker daarvan mee genieten.

“Mijn vader toonde ons als kind hoe composities worden opgebouwd. Dat vind je wel terug in mijn werk,” zegt Sofia. “Zelf heb ik beeldende kunst met specialisatie keramiek gestudeerd in Antwerpen en Hasselt. Na mijn studies ben ik getrouwd met Geert Adriaen en vestigden we ons in Varsenare. In 2004, toen de kinderen al wat groter waren, kon ik me weer honderd procent aan de kunst wijden. Mijn eerste atelier was in Sint-Andries, maar nu heb ik het geluk een atelier aan huis te hebben, met uitzicht op de tuin. Mijn atelier is een plaats van stilte, gedachten, maar ook gedrevenheid en geluk.”

De sculpturen stralen warmte, rust maar ook een stille kracht uit. Ze zijn vaak een weergave van Sofia’s gevoelens of gedachten.

“Mijn werk is vooral een zoektocht naar emotie, een gevoel dat ik ervaar en mijn werk wil meegeven. Het zijn de dingen die me bezighouden die een vertaling krijgen in een ontwerp op papier. Vaak maak ik een kleine vormstudie om dan het werk te creëren op het gewenste formaat. Ik houd me niet altijd aan het ontwerp. Tijdens de vergroting wordt het soms duidelijk dat er een aanpassing nodig is.”

“In heel wat van mijn werken zijn er erg persoonlijke gevoelens verwerkt. Ze worden meegegeven met het werk, maar blijven verder vaak onbesproken. Dat zijn de beelden die ik met pijn in het hart van eigenaar zie veranderen. Soms maak ik ook beelden op basis van een gedicht, of zijn er opdrachten. Daarvoor mag je wel aankloppen voor een uitleg. Iets ontwerpen is ook een rijpingsproces. Soms gaat het vlot, soms moet iets een jaar rijpen in mijn hoofd. Behalve met keramiek werk ik ook met brons. En straks misschien ook met kunststof.”

Thuis

De expo vindt plaats in het huis van Sofia en Geert. “Ik houd van het persoonlijk contact met de bezoekers. Je hoort de reacties en je weet ook waar het werk naartoe gaat. Dat geeft energie om verder te gaan. Zo krijg je vaak een band met de kopers en worden we uitgenodigd om het werk op de nieuwe locatie te bezoeken.” (PA)