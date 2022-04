Snaaskerke vier maanden lang ondergedompeld in kunst

In de Gistelse deelgemeente Snaaskerke kan je vanaf zaterdag tot 31 juli terecht voor een flinke portie kunst. Op liefst 50 locaties kan je tal van kunstvormen en -genres bewonderen.

‘Kunstwandeling Snaaskerke’, dat is de glasheldere benaming voor het interessante parcours dat initiatiefnemer Erwin David uitstippelde. “Na een eerste editie vorig jaar deed ik een oproep naar verschillende artiesten die zin hadden om mee te werken aan een nieuwe uitgave.” Zo komen we aan negen deelnemende kunstenaars: Caroline Vandenbouhede, Els Pleysier, Jef Van Leeuw, Leen Clybouw, Catherine Martens, Manuela Bubendey, Mien De Winter, Daniel Joseph en Erwin David zelf. “Allemaal hebben we onze eigen stijl en manier van werken. Dat maakt deze Kunstwandeling zo interessant. Je kan werken vinden op 50 locaties: in voortuinen en aan/achter voorgevels, allemaal elke dag gratis te bezichtigen”, geeft Erwin nog mee.

“De totale wandeling bedraagt 6 kilometer en is een mooie lus door het dorp. Voor de liefhebbers: alle werken zijn ook te koop.” Startpunt van het initiatief – al moet je niet per se daar beginnen – is bij Erwin David in de Dorpsstraat 91. Je kan er een plannetje krijgen. Ook in buurtsuper Wellington Fresh in de Dorpsstraat 105 en cultuurcentrum Zomerloos kan je terecht voor een overzicht. (TVA)