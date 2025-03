Snaaskerke maakt zich klaar voor vijfde Kunstwandeling

Het polderdorpje zet zich schrap voor een nieuwe editie van de gesmaakte Kunstwandeling. Het gratis parcours zal minstens 1.500 bezoekers lokken. Het startschot wordt op 29 maart gegeven. De wandeling ontdekken kan dan nog tot en met 31 juli.

Het is een mooie traditie geworden: de Kunstwandeling onder impuls van lokaal kunstenaar Erwin David, kunstkring Da’s Art en de Gistelse dienst Cultuur. Al voor de vijfde keer laat Erwin samen met collega-kunstenaars het brede publiek op ontdekking trekken door Snaaskerke.

Het startschot wordt op 29 maart gegeven. Daarna kan iedereen tot en met 31 juli op culturele en kunstzinnige ontdekking trekken. “Zeventien kunstenaars stellen tentoon op zeventig plaatsen, voortuinen en achter de ramen van dorpsbewoners”, kadert Erwin. “Aan het startpunt van de wandeling, in de Dorpsstraat 91, liggen gratis plannetjes om de lus van 6 kilometer in en rond Snaaskerke af te leggen. Iedereen kan op om het even welke dag eropuit trekken.

QR-codes

Op de affiches staan ook QR-codes om te scannen met je telefoon. Zo krijg je extra info over de kunstenaars en wie wat doet. We hebben ook het overzichtsplannetje verbeterd, zodat je beter op alle straten kan inzoomen. Extra handig voor wie niet van Snaaskerke afkomstig is.” Hoeveel deelnemers de wandeling precies lokt, valt moeilijk te zeggen. Het initiatief is gratis en iedereen mag kiezen wanneer ze op tocht gaan. “We hebben in totaal 1.500 flyers uitgedeeld, onder meer in alle toerismebureaus aan de kust en brede regio. We merkten namelijk dat veel mensen die op vakantie zijn aan zee ook hier komen wandelen. Ja, met de fiets ben je natuurlijk zeker welkom, al liggen de stops soms dicht bij elkaar”, zegt Erwin. Op de affiche pronkt dit jaar het graffitiwerk van Siegfried Vynck bij betonbedrijf Lithobeton. Het kunstwerk is ook in de wandeling opgenomen. (TVA)