Slowaakse Diana Takacsova is Oostendse Stadsfotograaf 2025: “De vele sterke inzendingen hebben ons verrast”

De Slowaakse Diana Takacsova is de winnaar van de vijfde editie van ‘Stadsfotograaf 2025’ voor Oostende, met als thema dit jaar ‘architectuur’. Haar werk en dat van andere genomineerden is nu tijdelijk te zien in de Anglicaanse Kerk in de Langestraat 101.

Aan deze vijfde editie van ‘Stadsfotograaf 2025’, georganiseerd door de dienst Cultuur van de stad Oostende, schreven zich 95 fotografen in, van amateurs tot professionals. “De inzendingen verrasten door hun originaliteit, oog voor compositie en verbeeldingskracht”, aldus Annelies Storms, directeur Vrije Tijd bij de stad. “De veelheid aan sterke belden en de gevarieerde insteek is een mooie ode aan de stad.”

Inkijk in de ziel

“Deze tentoonstelling is het resultaat van creativiteit, passie en bovenal liefde voor onze prachtige stad Oostende”, zei jurylid en fotografe Kim Vlaeminck in haar laudatio. En jurylid Peter Defurne verwoordde het als volgt: “De architectuur van een stad vertelt niet alleen over het verleden van een stad, maar ook de toekomstige visie. Zoals de kleren de man maken, biedt de stedelijke architectuur een eerste inkijk in de ziel. En soms zit de schoonheid niet in de grandeur, schittering en weelderigheid… maar eerder in onopvallende details.”

Stad in transitie

De jury koos uiteindelijk voor het werk van Diana Takacsova, die deeltijds in Bratislava en Oostende woont en werkt. Als fotografe richt ze zich op identiteit, migratie en de relatie tussen mens, natuur en omgeving, waarbij machtsstructuren centraal staan. Zij publiceerde al in The New York Times, National Geographic Magazine en de BBC. Haar winnende reeks legt Oostende vast als een stad in voortdurende transitie: steigers die gevels stutten en trappen die eindigen in het niets.