Simon Bruneel is professioneel aan de slag als illustrator: “Een jongensdroom om een beeldverhaal te maken”

De Lichterveldse Simon Bruneel is al jaren actief als illustrator en tekenaar. Er waren vakken op school die hij minder graag deed, zoals wiskunde en Frans, en dus tekende hij zijn kaften vol met Dikke Dirk, de Bloedworst. Het begin van een mooie hobby. Deze hobby heeft hij sinds 2022 omgezet in een bijberoep.

Simon Bruneel (31) woont sinds kort weer in Lichtervelde. “In november vorig jaar verhuisde ik met mijn vriendin Silke vanuit Gent. Aangezien ik toch bijna wekelijks in Lichtervelde te vinden was, voelde mijn terugkeer als thuiskomen na nooit weggeweest te zijn. Dankzij de vele plezante mensen en het aanbod aan toffe cafés hebben we Gent nog niet veel gemist. Ik werk deeltijds in Lucas Creativ in Roeselare. Een grote winkel voor kunstenaarsmateriaal. Ik ken slechtere werkomgevingen voor een illustrator”, lacht Simon.

Nieuw project

Samen met zijn broer Ruben bracht Simon in het verleden Rotskinderen uit. “Mijn broer heeft weer enkele ideeën om samen uit te werken”, vertelt Simon. “Ikzelf heb een jongensdroom om een beeldverhaal te maken die toch wel eens mag uitgevoerd worden. Voor dat laatste heb ik voor mezelf een project op poten gezet. Ik zal me in de toekomst, samen met het zelfstandig in bijberoep zijn, zeker niet vervelen.”

Stijl

Simon omschrijft zijn eigen kunst als gevarieerd. “Aan de ene kant heb je het speelse, het karikaturale. Nieuwjaarskaarten met een knipoog naar de actualiteit, een andere passie is de Eerste Wereldoorlog: het verhaal achter de soldaat. Daarnaast is er het architecturale. Strak met veel lijnen, zonder mensen. Gebouwen gemaakt uit mijn eigen fantasie, evengoed bestaande gebouwen of gebouwen die werden neergehaald”, maar die ik op papier verder wil doen leven.”

Wie een vraag of een idee heeft, kan Simon vrijblijvend contacteren. “Ik teken, schets, zeefdruk, ontwerp… in de mate van het mogelijke alles op vraag. Geboorte-, wens-, verjaardagskaarten, posters van evenementen, losse illustraties, raam- en muurschilderingen en strips. Samen bekijk ik met de klant wat mogelijk is. Wie voorbeelden van werken wil zien, kan dat samen met info en contactgegevens op mijn website vinden”, besluit Simon. (Jenka Watteny)

Info: simonbruneel.be.