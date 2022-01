Selfiejagers beschadigen‘De Frieteters’ op de Brugse Markt

Het monument ‘De Frieteters’ op de Markt van Brugge is even uit het straatbeeld verdwenen. Het beeld van de frietetende man op de bankjes aan de Halletoren moet herlakt worden nadat te veel selfiejagers op zijn voeten gingen staan.

Met veel poeha, en in aanwezigheid van prins Laurent, werd eind november het standbeeld ‘De Frieteters’ onthuld op de Markt van Brugge. Het tijdelijke standbeeld van een frietetende man is een initiatief van het Vlaamse Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), dat op die manier een eerbetoon wil brengen aan onze Belgische culinaire trots.

Geen echt brons

Maar het beeld, dat een plaats kreeg op een van de bankjes aan het rechtste frietkraam op de Markt, blijkt zeer populair voor selfiejagers. Het stadsbestuur moest het beeld na anderhalve maand wegnemen om te herstellen.

“Het beeld is geen echt brons, maar gemaakt van harde kunststof met een bronscoating”, vertelt schepen Nico Blontrock. “De verf op de voeten van onze frieteter was al volledig verdwenen. Blijkbaar gaan veel mensen om een of andere reden op zijn voeten staan.”

Stevigere verf

“We hebben het beeld nu tijdelijk weggenomen om het te laten herstellen. Het wordt herlakt met een stevigere verf. Eerstdaags zal het beeld weer op zijn vaste plek zitten.”

Het standbeeld – of beter gezegd zitbeeld – zal tot 22 november aan het Belfort zitten. Het initiatief kreeg slechts een tijdelijke vergunning. (ON)