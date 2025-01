‘Seduction’ van Koen Vanmechelen verwelkomt bezoekers in Silt

Silt krijgt een kunstzinnige toevoeging: ‘Seduction’, een sculptuur van de gerenommeerde kunstenaar Koen Vanmechelen. Dit hybride kunstwerk, half mens, half stier, symboliseert de dialoog tussen natuur en cultuur en werd feestelijk onthuld op 29 januari 2025 in de inkomhal van Silt.

Sinds de opening op 20 maart 2024 is Silt uitgegroeid tot een iconisch gebouw in Middelkerke. Om de publieke rol ervan te versterken, investeert de gemeente in hedendaagse kunst. ‘Seduction’ is het eerste van vier kunstwerken die de inkomhal van Silt zullen sieren.

Het beeld toont een gespierd, heroïsch lichaam dat verwijst naar de klassieke Griekse ‘Bronzi di Riace’ en wordt bekroond met een imposante stierenkop. “Het beeld heeft iets van mij,” grapte burgemeester Jean-Marie Dedecker bij de onthulling. “Het onderste is hoe ik eruitzag toen ik jong was, het bovenste is eerder hoe ik er nu uitzie.”

Kunst als verrijking voor Silt

Middelkereke zet met deze investering in op hoogwaardige kunst. Burgemeester Dedecker benadrukte het belang hiervan: “Een project zoals Silt is fragiel. De enige manier om het te verrijken, is door uitzonderlijke kunst in te bedden.” Hij bedankte ook de curator Jan Leysen voor zijn bijdrage aan de selectie van de kunstenaars. Tijdens de onthulling was er nog ruimte voor humor. “Bedankt omdat je iets van de prijs afgedaan hebt,” lachte Dedecker naar Vanmechelen. “De prijs bedraagt nog 150.000 euro.”

Een mysterie dat aantrekt

Vanmechelen, die internationaal faam verwierf met zijn werk op het snijvlak van kunst, wetenschap en filosofie, ziet ‘Seduction’ als een uitnodiging tot verwondering. “Het is een ode aan de kracht van het leven, de mysteries van transformatie en de kunst van de verleiding.”

In de loop van 2025 krijgt ‘Seduction’ gezelschap van kunstwerken van Stefaan De Croock, Stanislas Lahaut en Wim Delvoye. Hiermee bevestigt Middelkerke haar ambitie om kunst toegankelijk te maken voor zowel inwoners als bezoekers.

“Met ‘Seduction’ verwelkomt Silt zijn gasten niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk, als een beschermer en gastheer. Het sculptuur nodigt uit tot dialoog, verwondering en bewondering – een toevoeging die Silt naar een nog hoger niveau tilt;” besluit schepen van cultuur Natacha Lejaeghere.