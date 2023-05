Sculpturen van Martine Vyvey in de kijker: “Soms zit ik een jaar te werken aan een beeld”

Wie in Langemark al eens bij OC Den Tap komt, zag wellicht de cortenstalen sculpturen van Martine Vyvey uitpriemen van achter het muurtje langs de parkeerplaatsen. Tijdens Atelier in Beeld op zaterdag 6 en zondag 7 mei kun je de dynamische werken van dichterbij bekijken, inclusief een woordje uitleg van de Oostendse kunstenares zelf.

Martine Vyvey (64) woont in Oostende, maar heeft haar atelier in de Klerkenstraat 35A in Langemark,. “Op het moment dat ik zocht naar een atelier vond ik niets in Oostende of in de buurt. Ik heb enorm veel ruimte nodig. Ik moet de monumentale beelden kunnen plaatsen en heb ook ruimte nodig voor mijn smissevuur en ander materiaal”, vertelt Martine.

Martine maakt dan ook beelden in cortenstaal. “Dat is een legering van staal, chroom, nikkel en koper en heeft de eigenschap dat de corosielaag de beschermlaag is. Het is heel hoogwaardig materiaal dat weer en wind kan trotseren, maar het is wel zeer moeilijk te bewerken en drie keer zo taai dan gewoon staal.”

Een jaar werk

“Van sommige beelden laat ik een siliconen mal maken en dan laat ik dat in brons gieten, telkens in maximaal acht exemplaren. Dat is natuurlijk een hele investering, maar aan zo’n beeld zit ik soms een jaar te werken, dus dan is het de investering wel waard. Brons behoudt ook zijn waarde. Generatie op generatie blijft dat in de familie. De moederbeelden zijn niet te koop. Die houd ik in eigen collectie. Zo zie je ook de evolutie in mijn werk. De beelden uit mijn beginperiode zijn veel strakker en hoekiger, terwijl ze nu ronder van vorm zijn.”

“Ik ben al heel lang bezig met kunst, maar sinds 2010 ben ik zelfstandige in bijberoep geworden. Ik ging naar de Academie in Oostende en Brugge om te tekenen en schilderen, maar het smeden en werken met metaal leerde ik van Roger Schockaert, een gepensioneerd scheepssmid”, vertelt Martine, die 43 jaar werkte op de afdeling radiologie in het ziekenhuis van Oostende. “In 2009 maakte ik een schilderij voor de affiche van de Memorial Van Damme. Zo begon ik heel intensief sporters te schetsen. Ik vond twee mensen die op de loopband wilden lopen, terwijl ik ze schetste. Door intensief daarmee bezig te zijn, heb ik de stap gezet naar het beeldhouwen.”

Spiritueler

In Bilbao werd ze verliefd op cortenstaal door de werken van Richard Serra en Eduardo Chillida. “Sport en dans zijn inspiratiebronnen, maar ook de natuur. In de coronatijd ben ik spiritueler geworden, en op zoek gegaan naar echte connecties. Mijn recentste beeld heet ‘Reaching Out’, uitreiken naar het universum maar ook naar echte connectie met andere mensen.”

Een aantal werken van Martine staan al in de publieke ruimte, zoals bij de woonzorgcentra van Wuustwezel, De Haan en Berlaar. “In Oostende staat er nu een monument van mij ter herdenking van de Vissersopstand in 1887. Tijdens die opstand werden vijf vissers doodgeschoten. Dat was een beetje een vergeten geschiedenis, maar Doris Klausing schreef er een boek over en ijverde voor het monument. In 2021 werd het ingehuldigd op de Winston Churchillkaai. Dit weekend zal een bronzen exemplaar aanwezig zijn in het atelier.”

Ieder jaar opent Martine met plezier haar deuren tijdens Atelier in Beeld. “Ik krijg veel vragen van mensen of ze eens naar mijn atelier mogen komen. Ze zijn nieuwsgierig, maar als je iedere week bezoekers hebt, kun je niet werken. Het is ook gevaarlijk met het smissevuur en alle materialen. Eén keer per jaar zijn ze wel welkom en geef ik een woordje uitleg. Ik zal ook een opname afspelen van Dobbit TV dat me kwam filmen. Zaterdag is iedereen welkom van 14 tot 18 uur en zondag van 11 tot 17 uur.”