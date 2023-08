Schildersatelier Zonnepalet stelt tentoon met thema ‘Clair Obscur’

Naar jaarlijkse traditie stelt het schildersatelier Zonnepalet uit Veurne in de loop van de maand augustus tentoon in de Oude Vleeshalle op de Grote Markt van Veurne. Het thema van de tentoonstelling is dit jaar ‘Op zoek naar Clair-Obscur’.

Clair-Obscur is een manier van schilderen die haar hoogtepunt bereikte tijdens de periode van de barokkunst (17de en begin 18de eeuw). Er wordt hierbij gewerkt met een sterke tegenstelling van lichte en donkere gedeelten in het schilderij. Het lichtgebruik is te vergelijken met dat van een schijnwerper in het theater of bij een show. Het benadrukte gedeelte van het schilderij wordt sterk belicht, de achtergrond is soms bijna donker, wat leidt tot zeer expressieve uitbeeldingen.

Onder dit thema stellen 24 enthousiaste talenten, waaronder één beeldhouwer, van het schildersatelier Zonnepalet van Veurne tentoon. De schilderwerken en beeldhouwwerken kan men bewonderen van zaterdag 19 augustus tot en met zondag 27 augustus, dagelijks van 11u00 tot 18u00. De tentoonstelling is gratis te bezichtigen. (JT)