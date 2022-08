Schilderkunst in het Peter Benoit Huis

Van 27 augustus tot en met 3 september tonen kunstschilders Celine Couckuyt, Caroline Lagage en Ronald Rassalle hun werken in het Peter Benoit Huis. Ze zijn alle drie afgestudeerd aan de kunstacademie AHA van Harelbeke.

Caroline Lagage (50) genoot een opleiding aan OLV van Bijstand Kortrijk en is verzorgende bij I-mens en logistiek medewerker bij Bond Moyson. Celine Couckuyt (31) genoot een opleiding aan het Sint Niklaasinstituut Kortrijk en werkt in de verzorging. Ronald Rassalle (69) is gepensioneerd spekslager. Ze hebben 2 dingen gemeen: hun opleiding aan de kunstacademie van Harelbeke en hun liefde voor de schilderkunst. “We zijn samen afgestudeerd en hadden alle drie 5 jaar dezelfde leerkracht Brecht Desmet”, zegt Ronald. “We hadden een goede groep in de academie, we beïnvloedden elkaar positief en praatten over onze werken. Brecht steunde ons in alles wat we deden.”

De drie kunstenaars omschrijven hun werk als eerder abstract, gelaagd en op klein formaat. “Ik schilder ook portretten en werk soms op grotere doeken. Ik kan gemakkelijk met 3 à 4 werken tezelfdertijd bezig zijn, zeker als ik ‘vast’ zit”, aldus Celine, die haar doeken zelf opspant. “Ik moet bezig zijn met iets. Het is een grote uitlaatklep. Zelf werk ik graag met veel lijnen. Ik suggereer graag iets”, duidt Caroline. “Elk heeft zijn eigen stijl, ik combineer graag kleuren en meng die veel. Ik schilder om mijn hoofd af en toe vrij te maken”, aldus Ronald. Wat opvalt is hun zacht en bijwijlen intens coloriet dat bijzonder goed samen past. “Dat is eerder een mooi toeval. Het vormt een eenheid doorheen de expo lachen de drie. “We kijken nog hoeveel werken we tonen. Het Benoit Huis is een mooie ruimte, maar elk schilderij moet zijn eigen ruimte hebben om tot zijn recht te komen”, luidt het. Wat is voor hen kunst? “Voor mij is alles kunst, maar ik druk graag mijn eigen stempel”, zegt Caroline. “Moeilijke vraag: voor mij persoonlijk is dat mezelf blijven met kleuren en vormen”, vertelt Celine. Ronald geeft het kortste antwoord: “Vrijheid van geest.” De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 3 september: in het weekend van 14 tot 17 uur en tijdens weekdagen van 17 tot 20 uur.