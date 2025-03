Schilderkunst, glas-in-loodkunst en sculpturen: Drie kunstenaars in Galerie Alfons Blomme

Drie kunstenaars Magali Aubier, Yann-Eric Eichenberger en Minh Tran tonen hun kunst in Galerie Alfons Blomme in Roeselare. Van vrijdag 21 maart tot en met zondag 30 maart stellen ze elk hun eigen unieke kunstvormen voor.

De eerste kunstenaar die zijn werk tentoonstelt is Minh Tran. Hij heeft Vietnamese origine maar woont al een langere tijd in Frankrijk. Hij is zowel schilder, affichekunstenaar als grafisch ontwerper. Hij werkt met acrylverf en experimenteert met Vietnamese inkt op vloeipapier. In deze expo kan je zijn schilderkunst bewonderen. Voor zijn schilderwerken gebruikt hij een levendig kleurenpalet dat kleur geeft aan alledaagse taferelen.

Sculpturen

De tweede kunstenaar die haar werk tentoonstelt in deze expositie is de Franse Magali Aubier. Ze specialiseert zich in lichtsculpturen en glas-in-loodkunst. Voor haar kunst combineert ze traditionele technieken met creatieve toepassingen. Ze gebruikt geblazen glas om licht en kleur subtiel te laten samensmelten.

Voor de Franse Yann-Eric Eichenberger is deze galerij geen onbekend terrein. Yann-Eric stelt al voor de derde keer zijn werken voor in deze galerij. Hij is gepassioneerd door beeldhouwkunst en transformeert hout en brons tot elegante sculpturen. Zijn sculpturen zijn geïnspireerd door vrouwenfiguren.