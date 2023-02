Schilderijen van Tilly Vandommele in de bib van Izegem

Tilly Vandommele exposeert van 11 tot eind februari enkele van haar schilderijen in de bibliotheek. “Ik schilder mensen en dieren en soms ook semi-surrealistische werken die refereren naar hedendaagse problemen”, zegt ze.

Tilly Vandommele (59) woont in de Kerselaarstraat en is de vrouw van Patrick Commeyne. Ze werkt als kwaliteitsmanager bij linnenfabrikant Libeco in Meulebeke. Het gezin heeft twee kinderen: Jelle en Tiemen.

Emotie

“Als kind tekende ik al graag”, zegt Tilly. “En ik wilde al langer graag beginnen schilderen, maar daar was weinig tijd voor omdat ik nog voltijds werkte en er de zorg was voor het gezin en de kinderen. In 1990 kwam er meer tijd vrij en besloot ik een opleiding schilderkunst te volgen aan de toenmalige kunstacademie in Izegem.”

“Ik kreeg er in die vijf jaar les van onder andere Greta Vermandel (eerste jaar) en Geert Devos. In mijn beginperiode schilderde ik vooral mensen, individueel of in groep. Later legde ik me ook toe op portretschilderen en het schilderden van dieren. Ik probeer in mijn werken vaak emotie te leggen, karaktertrekken van mensen weer te geven, karakterkoppen te schilderen.”

Tilly schildert ook semi-surrealistische werken. “Schilderijen waarin ik hedendaagse problematieken aan bod laat komen. Ik maakte een schilderij van een vrouw in een openbloeiende bloem, waarmee ik dacht aan een vrouw met borstkanker die vaak na een moeilijke periode weer openbloeit. Mijn inspiratie haal ik meestal uit de actualiteit, uit kranten en tijdschriften en nu ook uit zelfstudie aan de hand van boeken en van filmpjes op YouTube.”

Somber

Het viel ons op dat er vaak een soort somberheid uitgaat van haar werk. “Ja, dat is zo”, zegt Tilly. “Namen van werken als Gebroken droom (een portret achter een gebroken glas) en Troubled, die ook in de bib te zien zullen zijn, hebben een soort somberheid in zich. Maar niet al mijn schilderijen zijn somber.”

Tilly schilderde in het begin met paletmes en olieverf. “Later leerde ik schilderen met penseel, wat ik nu nog altijd doe. Uiteraard evolueerde mijn werk als amateur-kunstschilder in de voorbije twaalf jaar. Door veel te schilderen, worden de werken beter. En dat probeer ik te bereiken. Ik werk nog altijd deeltijds als kwaliteitsmanager in Libeco, maar probeer toch minstens twee namiddagen in de week met verf en penseel te werken in mijn thuisatelier. En dat doe ik heel graag.”

Tilly exposeerde al eens in de bibliotheek, in ‘t Blauwhuis in Izegem (als ze daar aan het renoveren waren), in Expo 3600 in Trax in Roeselare en deed ook al mee aan Buren bij Kunstenaars. “Jammer dat dit niet meer bestaat”, besloot Tilly.

(IB/foto FM)