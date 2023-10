Schilderijen van Caroline Lagage op Kunstmuur

Nog tot zondag 15 oktober loopt op de Kunstmuur in oc d’Iefte een tentoonstelling met werken van Caroline Lagage. Ze werkt als verzorgende in de thuiszorg en sloot zich zowat tien jaar geleden, in een zoektocht naar een nieuwe uitdaging, aan bij de academie AHA in Harelbeke. Ze volgde er schilderkunst en beeldhouwen. “Mijn schilderkunst richt zich voornamelijk op landschappen, zowel abstract als realistisch. Ik hou van frisse kleuren en integreer bijna altijd lineaire elementen in mijn werk. Ik maak altijd gebruik van mijn eigen foto’s omdat je dan een verbondenheid hebt met het onderwerp. Info: Vrijetijdspunt d’Iefte, 056 71 89 81 – vrijetijd@deerlijk.be. (DRD/foto DRD)