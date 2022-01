Schilderij uit Brugse Sint-Godelieveabdij opnieuw thuis

De elfjarige Joanna de Labaye is opnieuw thuis. Het gaat om een schilderij dat ruim twee eeuwen geleden tijdens de Franse Revolutie uit de Brugse Sint-Godelieveabdij verdween. Het votiefportret werd recent door Toerisme Vlaanderen is aangekocht om in het klooster tentoongesteld te worden.

Het is de eerste keer dat Toerisme Vlaanderen een schilderij aankoopt. Hiermee wil het agentschap duidelijk maken hoe belangrijk het is om roerend erfgoed op zijn oorspronkelijke plek te beleven. “Het is immers de opdracht van het agentschap om de totaliteit van onroerend, immaterieel en roerend erfgoed te bewaren en te ontsluiten. Indien men alle meubels en kunst uit de Sint-Godelieveabdij zou weghalen, neemt men een stuk van de ziel weg en rest er niet meer dan een kale plek”, aldus Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen. “De grote waarde van het votiefportret van Joanna de Labaye is dan ook niet dat het geschilderd is door een grote Vlaamse meester of een andere bekende kunstenaar, maar dat het je laat beleven wat deze plek betekende voor de mensen.”

De Brugse Sint-Godelieveabdij maakt, samen met het tegenoverliggende klooster van de Minderbroeders Kapucijnen, deel uit van de “Tuin van heden”, een pilootproject van Toerisme Vlaanderen. Met dit project wil het agentschap mensen inspireren hoe een verkenningstraject naar een nieuwe toekomst van religieus erfgoed er kan uitzien. Zo werden de deur van de abdij in de zomer van 2021 voor het eerst in 400 jaar gedurende één maand geopend en verkenden bijna 16.000 bezoekers het klooster.

“Die opkomst maar vooral ook het enthousiasme en de verwondering voor de plek overtroffen onze stoutste verwachtingen”, zegt Peter De Wilde. “De aankoop en de restauratie van het schilderij van Joanna voor samen 12.000 euro is daar een gevolg van.”

Het aangekochte votiefportret van Joanna de Labaye vertelt het verhaal van een doodziek elfjarig Gents meisje dat in oktober 1652 met een ernstige keelaandoening in de Brugse Sint-Godelieveabdij aankomt. Na het aanroepen van de Heilige Godelieve geneest het meisje wonderwel, waarna haar ouders het schilderij laten maken.

Het schilderij hing oorspronkelijk naast het altaar van de abdijkerk, maar werd wellicht na de Franse inval eind 18de eeuw ontvreemd. Later kwam het in handen van een Amerikaanse familie die het nadien een Nederlandse familie verkocht. Het is uit haar collectie dat Toerisme Vlaanderen het werk in december vorig jaar kon aankopen. (CM)