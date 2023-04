Schilderij herinnert Jean-Marie Dedecker aan glorieperiode als judoka: “We waren best wel ontroerd”

Nen echten Migerode van nen echten Dedecker: zo klonk het onlangs in het gemeentehuis van Middelkerke. Academiestudent Miche Migerode uit Wetteren overhandigde er aan Jean-Marie Dedecker een opvallend portret van de burgemeester in zijn glorieperiode als judoka en trainer van het ongemeen succesvol Belgisch judoteam. “We waren eigenlijk beiden ontroerd.”

We kennen hem tegenwoordig als politicus die geen blad voor de mond neemt, maar dat hij ook een klein hartje heeft, werd deze week duidelijk toen burgemeester Jean-Marie Dedecker verrast werd met een schilderij van de 63-jarige Miche Migerode. Het toont een stoere Dedecker als een volbloed judoka – een bekend beeld – en het was Kris Daels, een gemeenschappelijke vriend van beiden en oud-collega van Miche die het imposant schilderij, acryl op doek, gezien had en hem overtuigde om ermee langs te gaan bij de Middelkerkse burgemeester. En dat viel in heel goede aarde. “Een bijzondere ontmoeting, en dat net op mijn verjaardag”, vertelt Miche.

“Ik volg al drie jaar les aan de Wetterse kunstacademie en ben vast van plan om de zes jaar vol te maken. Ik maakte het werk vorig jaar op basis van een bestaande foto. Het was best een leuke en heel vriendelijke ontvangst. Ik moet bekennen dat zowel Jean-Marie als ikzelf eigenlijk wel emotioneel waren bij de overhandiging waarop ook Kris Daels aanwezig was, destijds ook een uitstekende judoka. Al met al werd het een bijzonder moment dat ik niet vlug zal vergeten. Jean-Marie mag dan soms overkomen als een stoere, onvermurwbare man, maar ik heb hem leren kennen als een heel vriendelijke en warme persoon. Rijk zal hij van mijn schilderij niet worden. Ik kreeg wel drie uitstekende flessen wijn”, knipoogt Miche.

Verrassing

“Wat was dat een mooie verrassing”, zegt Jean-Marie Dedecker. “En het is waarlijk een heel mooi portret. Waar ik het zal ophangen? Het ligt nu al bij mij thuis, waar het een mooie plaats krijgt. Neen, het komt niet in het stadhuis terecht. Daar hang ik alleen maar karikaturen van mezelf. En dat zijn er nogal wat.” (DVL)