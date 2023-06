Sans Gêne en [Un]Structured ontdekken in De Queeste Art

In De Queeste Art in Abele lopen van 1 juli tot 3 september twee nieuwe tentoonstellingen: Sans Gêne en [Un]Structured. Beide exposities worden georganiseerd naar aanleiding van het Kunstenfestival Watou. De Queeste Art is één van de partners van het festival.

“Sans Gêne is een tentoonstelling die focust op het oeuvre van drie kunstenaressen – Louise Bourgeois, Marcelle Hanselaar en Paula Rego – met een ongeremde beeldtaal waarin de vrouw centraal staat. Vaak humoristisch, met een literaire knipoog en een erotische ondertoon”, zegt Theun Vonckx van De Queeste Art.

Schone schijn in de maatschappij

“Bij Louise Bourgeois (1911 – 2010) is het lichamelijke alom aanwezig. Voor haar etsen, tekeningen, schilderijen, bronzen beelden en grootse installaties put deze allround kunstenares uit het eigen leven en de burgerlijke dubbelzinnigheid van haar familie. De moeder-kind relatie en seksualiteit zijn essentieel in voor haar oeuvre. Marcelle Hanselaar (NL/UK) toont de recente etsen van de reeks ‘Rebel Women’ die onlangs door Museum Reede is verworven. Rebel Women is een eigenzinnige interpretatie van verhalen over 15 sterke vrouwen uit de bijbel. Schalks en provocerend zijn ze in de etsplaat gebeten, van de zwoele vrouw van Potiphar tot de dodelijke Judith”, aldus Theun.

“Met een klassieke vaak theatrale beeldtaal doorprikt Paula Rego (1935 – 2022) de schone schijn in de maatschappij. Haar geëngageerde feministische werk rekent af met elke dubbele moraal. Haar werk is uitgesproken episch, geïnspireerd door literatuur of het nu gaat om de typisch Engelse Nursery Rhymes of Jan Eyre van Brönte. Haar spottende stijl is vaak een knipoog naar de 19e-eeuwse Engelse Hogarth.”

Nostalgie

“[Un]Structured is een groepstentoonstelling met sculpturen van Isidoor Goddeeris en schilderijen van Marc Ronet en Bruno Van Dijck. “Een groepstentoonstelling rond landschappen, ruimte en architectuur. Met gestructureerd driedimensionaal werk en abstraherende, landschapschilderijen. Isidoor Goddeeris palmt de zomertentoonstelling in met een speelse architectuur die klein en groot aan het dromen zet. Het is kunst waarin de nostalgie van oude technieken en materialen en de boeiende uitdaging naar nieuwe vormgeving elkaar ontmoeten”, vertelt Theun.

“Marc Ronet ontvouwt ruimtes, landschappen, structuren. Ze worden met kracht gelaagd uitgestreken op canvas of papier in een voortdurende afwisseling van donker en licht, felle kleur en sombere achtergronden. Ronet is een rasschilder en een minutieuze etser. Hij is de laatst levende kunstenaar van de Groupe de Roubaix van onder andere de gelauwerde Eugène Leroy. Bruno Van Dijck schept met een minimum aan middelen een eigen wereld. Zijn nieuwe werken op papier staan stilistisch dicht bij Chinese landschapsrollen, maar tonen wel zijn typische eigen stijl. Je ziet het verband met zijn delicate zee- en landschapschilderijen op kleine panelen waar ook af en toe dynamische potloodtrekken opduiken. Het is werk dat aanzet tot rust en reflectie, net als de bezinnende stillevens die zijn oeuvre verrijken.”