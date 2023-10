Samyn Wonen stelt het werk van befaamd Parijse kunstenaar en collega/vriend van Serge Gainsbourg tentoon

De design meubelzaak Samyn Wonen pakt opnieuw uit met een kunstevenement van formaat en licht deze keer de spotlights op het werk van kunstenaars Michel Braun en Arlette Meeuws.

Michel Braun, geboren in Genève in 1939, is een Zwitsers-Franse kunstenaar en scenograaf. Hij studeerde plastische kunsten, scenografie aan de ENSATT in Lyon en is gediplomeerd van l’Institut Royal du patrimoine Artistique (IRPA). Braun had een carrière in de uitgeverij en de theaterkunst en is restaurateur bij het Atelier de Restauration du Louvre. Hij stichtte samen met Théo Antoine Hermanes (Genève) het restauratieatelier en laboratorium Créphart (conservering, restauratie en fotografie van kunstwerken).

“Hij geeft schilderles aan de Beaux-Arts en Arts Déco scholen in Genève en aan L’Ensatt in Parijs en Lyon. Hij heeft in zijn rijke carrière meer dan vijfentwintig decors voor theater en bioscoop ontworpen, onder andere voor de film van Jean-Louis Roy, L’inconnu de Shandigor, met Serge Gainsbourg. Terugkerend van een kunstenaarsreis naar Beijing, begint hij op een zeer traditionele manier te werken met inkt, papier en potloden”, aldus David Samyn.

Arlette Meeuws

“Naast Braun stellen we het werk van de Belgische schilder Arlette Meeuws tentoon. Arlette Meeuws werd in Roeselare geboren op 24 april 1939. Het ouderlijke huis was een broeihaard van kunst en cultuur. Papa Laurent bedreef er de ets-en andere kunsten, vulde het huis met zalig pianogetokkel, wellicht geïnspireerd door de een aantal huizen ernaast residerende piano-virtuoos Willy Ostyn… een ideale voedingsbodem voor haar kunstzinnige interesses, daarin gesteund door haar vader en moeder. Maar ook door de vele kunstenaars-collega’s van haar vader die vriend aan huis waren, werd zij gestimuleerd en gemotiveerd.”

“Al in haar jeugdjaren kende ze in de verschillende media van het tekenen, schetsen, schilderen en boetseren een uitlaatklep, waarmee ze stilletjes maar vastberaden in de voetsporen stapte van haar leermeester en vader, begenadigd schilder èn etskunstenaar Laurent Meeuws, vooral bekend als illustrator van Willem Dehazelts’ Peegie, maar ook meesterlijk schepper van ettelijke ets-juweeltjes. Al van in haar prille jeugd liep het leven van Arlette op spreekwoordelijke wieltjes: zij was een fervent liefhebber van rolschaatsen en fietsen èn op haar 16de ruilde ze de 8 rolschaatswieltjes voor de 2 stevige rubberwielen van hèt stijlicoon uit die jaren, een heuse Italiaanse Vespa. Zij had deze gemotoriseerde schone gewonnen als superprijs in een prestigieuze tekenwedstrijd.”

In de werken van Arlette is het oog – in een veelvoud van toepassingen en verschijningsvormen – altijd zeer duidelijk aanwezig. De kunstenaar kijkt door de ogen in de wezenlijke figuurtjes naar de toeschouwer. Het geeft aan elk kunstwerk een andere dimensie, immers, zo wordt het werk een deel van de leefwereld van de bezitter. Als je stil luistert dan voel je ook echt een aanwezigheid in de werken…

“Het werk van Arlette Meeuws is doorspekt van de symboliek. De vele figuurtjes die karikaturaal lijken voorgesteld in haar oeuvre, zijn een parodie op het naar perfectie strevende maatschappelijke rolmodel dat ons al decennia lang wordt opgedrongen. De vele soms bizarre verschijningsvormen van de hoofdrolspelers in haar werk duiden op een complexe androgynie, een tweeslachtigheid van geest, maar ook van lichaam van de acterende figuurtjes.”

De tentoonstelling wordt op zaterdag 7 oktober afgetrapt met een vernissage in aanwezigheid van de kunstenaars, die hun visie en inspiraties met de aanwezige genodigden zullen delen. De expo zelf loopt tot 30 november 2023.