Salon blanc al 15 jaar begrip in de badstad

Yves Velter en Els Wuyts hielden in hun ‘Salon blanc’ opnieuw een ééndagsexpo met kunstenaars waarvan ze vinden dat de badstad hen beter moet leren kennen. Het initiatief is na 54 edities een begrip geworden.

“Voor de renovatie van ons huis op de hoek van de Rome- en Amsterdamstraat besloten we in 2007 éénmalig om hier een tentoonstelling te organiseren. Het was gewoon leuk om de beschikbare ruimtes op te vullen met kunstwerken”, herinneren Yves en Els zich. Ze verdienden hun sporen : Yves is een gevestigde kunstenaar; Els is momenteel curator van de ku(n)sttriënnale Beaufort 2024.

De eerste reacties waren positief en toen Yves zijn atelier/exporuimte vestigde even verderop in de straat, ontstond het idee om met de twee vrije verdiepingen van het witte huis in de Romestraat meer te doen. “Het startte als een experiment, naar de geest van de vroegere kunstsalons uit de 17de eeuw, waar bijeenkomsten werden gehouden bij de mensen thuis in de privésfeer en men in contact kon komen met verschillende vormen van cultuur, zoals literatuur, podium- of beeldende kunst waarover dan ook werd gepraat. Daar wilden we een persoonlijke hedendaagse variant van maken”, zegt Yves.

Geen galerie

Partner Els vult aan : “We wilden ons niet profileren als een galerie, instituut of klein museum met commerciële bedoeling, maar wel een plaats bieden om mensen te laten kennis maken met nieuwe kunstenaars in Oostende. We selecteren zelf de kunstenaars waarvan we vinden dat Oostende ze moet gezien hebben. We komen die mensen tegen op ons eigen parcours. Ze vielen ons op of verrasten ons. Daarna volgden we ze een tijdje en nadien boden we hen ons ‘Salon blanc’ aan. Het is tot op vandaag de insteek.”

Yves en Els doen elk om beurt de samenstelling en dat resulteert in een viertal edities per jaar, waar telkens ongeveer een drietal kunstenaars een forum krijgen. “De interactie met het publiek is belangrijk. De kunstenaars krijgen ‘carte blanche’ en zijn dan ook telkens aanwezig tijdens zo’n ‘Salon blanc’.”

Spontane chemie

De initiatieven om beeldende kunsten een plaats te bieden in de badstad, buiten de traditionele ‘Nacht van de Musea en Galerijen’, zijn zeldzaam. “De 54 edities hebben we nooit ervaren als een verplichting. We zagen het als aparte mogelijkheden om telkens weer andere mensen een toonplatform te geven. En als dat lukt, zoals bij de jongste editie met Hans Defer, Charlie Voet en Alda Snopek, dan zijn we erg tevreden. Er ontstond een spontane chemie toen ze elkaar voor het eerst alle drie samen zagen.”

Taart

Yves diept nog graag een anekdote op van één van de eerste edities van Salon Blanc : “In Venetië pikten we het idee op van de Sachertorte, die destijds door de vrouw van een rijke industrieel werd aangeboden aan de gasten tijdens de kunstsalons om het aangenamer te maken. In het begin van onze Salon blanc boden we ook een chocoladetaart aan. Daar zijn we snel van afgestapt omdat we nadien wel eens chocolade in de vorm van kinderhanden op de witte muren vonden.”

Voor hun initiatief houden Yves en Els het ook sober : “Onze communicatie is eenvoudig met één flyer en één nieuwsbrief. We documenteren echter elk Salon blanc, maakten een uitgave naar aanleiding van het 15-jarig bestaan en denken ook na over de volgende stap in de vorm van een stichting zodat het Salon blanc ook na ons kan verder bestaan.”

Het volgende Salon blanc vindt plaats op zondag 4 juni tussen 14 en 20 uur : Jim Campers toont in ‘Across Realtime’ foto’s en kleine installaties in de Romestraat 30.