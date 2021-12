Sabine Raeckelboom uit Ieper beloond in fotowedstrijd ‘Scherp Gesteld’

Sabine Raeckelboom is sinds haar kindertijd gepassioneerd door fotografie. “Ik maakte allerhande foto’s met het oude fototoestel van mijn ouders. Met mijn plechtige communie kreeg ik een eigen fototoestelletje, maar de filmrolletjes met 12 fotootjes vlogen er door. Dat vonden mijn ouders dan minder leuk”, lacht Sabine.

Sabine (55) werd geboren in Alveringem en woont nu in de Rijselstraat in Ieper. “Ik haalde een diploma als coiffeuse en heb 14 jaar lang op verschillende plaatsen gewerkt. Momenteel ben ik aan de slag bij Ysco in Langemark. Een twintigtal jaar geleden werd ik lid van wandelclub Nooit Moe Boezinge.”

“Ik fotografeerde leuke plekjes tijdens wandelingen en gebruikte ook wel eens mijn gsm om foto’s te maken. Drie jaar terug besloot ik een degelijk fototoestel aan te schaffen. Met een gsm kan je herinneringen vastleggen, een fototoestel laat toe om creatief te fotograferen. Ik kan nu mijn hobby, die een echte passie is geworden, ten volle beoefenen.”

Onbewerkte foto’s

Sabine houdt ervan om vooral dieren te fotograferen. “Een gebouw op de gevoelige plaat leggen, is niet moeilijk. Mensen en dieren fotograferen is minder gemakkelijk. Ik ben een echte dierenliefhebber en houd ervan om vooral vogels te fotograferen. Het is een uitdaging om het geduld op te brengen om een dier te fotograferen. Ik kan drie tot vier uur wachten vooraleer ik een mooie foto van een of andere vogel heb. Het is een momentopname. Het moet dus ook wat meezitten bij het maken van dergelijke foto’s.”

“Aan de foto’s die ik op mijn Facebook plaats, komt geen bewerking te pas. Er bestaan heel wat fotobewerkingsprogramma’s waarvan Photoshop wellicht de meest gekende is. De tijd die ik zou besteden aan het bewerken van foto’s, spendeer ik liever aan het wachten tot ik de best mogelijk foto kan maken. Ik fotografeer enkel op het gevoel. Een foto achteraf bewerken, is niet mijn ding.”

Scherp Gesteld

Stad Ieper plaatst op ‘Beeldig Ieper’ foto’s van Ieperlingen in het stadsmagazine, op de Facebookpagina, op een stadskalender, affiches, flyers, op de stedelijke website of via Instagram en Twitter. “Er staan minder natuurfoto’s op en dat zijn nu net de foto’s die ik graag maak”, vervolgt Sabine.

“Per toeval kwam ik terecht op de fotowedstrijd ‘Scherp Gesteld’ van de provincie West-Vlaanderen. Ik vind dat ik daar wel eens mijn kans zou kunnen wagen. Begin september maakte ik ‘s morgens vroeg een foto in het domein De Palingbeek. Die paste perfect in de categorie ‘Favoriete plekje’. Blijkbaar is mijn foto goed bevonden. In het voorjaar mag ik een prijs ophalen. Het is een erkenning en waardering voor mijn jarenlang fotograferen als hobbyfotograaf. Het was trouwens de eerste keer dat ik aan een wedstrijd deelnam”, besluit Sabine.

(EG)