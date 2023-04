Rudi Buyse en Marty Matthys stellen samen tentoon in Damme

In de hallen op het gelijkvloers van het Damse stadhuis, waar regelmatig tentoonstellingen plaatsvinden, is nog tot en met 16 april een expositie van Rudi Buyse en Marty Matthys te bezichtigen.

Rudi Buyse (73) had jarenlang een pluimveebedrijf in de Weststraat in Moerkerke, waar nu nog altijd zijn Atelier Twenty One is gevestigd. Hij werkte al vaker mee aan het initiatief ‘buren bij kunstenaars’ en heeft op zijn domein met mooie tuin veel plaatsen om kunst te maken en te exposeren.

Zeker sinds zijn pensioen is hij er echt voor gegaan. Heel wat creatievelingen hebben een opleiding gekregen bij Rudi in zijn werkruimtes en nog altijd komen veel kunstenaars er hun werk tonen of een installatie maken in de fraaie tuin. De man zelf maakt tekeningen die ontstaan uit een lijntje dat groeit en groeit, en uiteindelijk een onvoorspelbare vorm aanneemt.

De naakte mens

Rudi exposeert samen met Marty Mathys (35), zoon van CD&V+ gemeenteraadslid Rita Van Laecke, die in Evergem woont maar zijn roots heeft in de Damse woonkern Den Hoorn.

Marty haalde zijn master in de Beeldende Kunsten in Vrije Grafiek aan LUCA School of Arts in Gent, en maakt klassieke en detaillistische inkt- en pentekeningen op papier. Zijn werk is getekend door zijn beroep als psychotherapeut in crisissituaties. Hij schept een wereld van hoop en melancholie en laat zich inspireren door verhalen, beelden en symboliek die door de jaren worden doorgegeven. “Ik richt me naar de mens in zijn kwetsbaarheid, naar de mens die worstelt met zichzelf, de naakte mens op de rand van de afgrond”, zo verwoordt Marty het zelf.

De expositie is nog te bekijken tot en met 16 april, elke dag van 10.30 tot 17 uur en in het weekend van 10.30 tot 20 uur.

(PDV)