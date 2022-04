Rotary Club Diksmuide 86XX pakt uit met kunstveiling: Kunst voor het goede doel

Op zaterdag 23 april pakt Rotary Club Diksmuide 86XX uit met kunstveiling. De opbrengst daarvan wordt geschonken aan het goede doel. Er worden 37 kunstwerken te koop aangeboden.

Rotary Club Diksmuide 86XX is een serviceclub die vijf jaar bestaat en als doel heeft geld in te zamelen voor goede doelen. “We zijn een gemengde club met een goede mix van jonge en iets meer ervaren leden”, vertelt Jan Blanckaert. “Onze visie is toekomstgericht en we willen dan ook Rotary Diksmuide 86XX een dynamisch elan geven. Jaarlijks delen we zo’n 30.000 euro uit aan goede doelen. Die centen worden opgehaald via twee grote acties, namelijk de wijnverkoop en Smaak, waarvan we nu Smaak II organiseren: een veiling van kunstvoorwerpen.”

Veilingmeesters

De voorzitters van Smaak zijn Jan Blanckaert en Glenn Reynaert. “Om geld in het laatje te brengen voor onze goede doelen veilen we 37 kunstwerken van jong beloftevolle talenten tot reeds gevestigde waarden in de kunst”, geeft Glenn Reynaert mee. “Om dat te kunnen realiseren, werken we samen met 13 galerieën en verschillende kunstenaars. De veilingmeester van dienst is Peter Bernaerts van het gelijknamig veilinghuis in Antwerpen. Peter is ook bekend van de deelname aan verschillende tv-programma’s zoals Schatten op Zolder. Maar ook Els Wuyts, curator van de Biënnale in Brugge, en kunstkenner Jan Leyssen staan in voor ondersteuning.”

Kunstenaars

Er worden werken geveild van Sven Boel, Paul Bourgeois, Lien Buysens, Bert Danckaert, Damien De Lepeleire, Babs Decruyenaere, Elke D’Haenen, Sien Godderis, Chantal Grard, Sybren Vanoverberghe, Godfried Vervisch, Roger Raveel, Félicien Rops en George Grard. “Daarnaast worden ook twee heel bijzondere zaken geveild: een tuinmeubel van Extremis, een firma uit Proven die uitsluitend designmeubels voor de tuin maakt en die het belang van menselijke interacties en duurzaamheid benadrukt. Het tweede stuk is een fles whisky Octomore Limited Edition.”

De expo loopt van 15 tot 18 uur en de veiling van 18 tot 20 uur. Vooraf inschrijven is noodzakelijk via smaak@rotarydiksmuide86XX.be. “Iedereen die iets koopt op de veiling wordt daarbij nog driemaal uitgenodigd op kunstevenementen. Alles vindt plaats in Salons Saint Germain. De opbrengst van de veiling gaat integraal naar goede doelen. Dat zijn School zonder Pesten Diksmuide, 4de Wereld voedselhuls ‘De Bosrank’ Houthulst, Award ‘Be the Inspiration’ jeugd Diksmuide, Palliatieve Zorgen Diksmuide en de actie ‘Hou de mugheli in de lucht’”, besluit Glenn Reynaert.