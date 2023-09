Roseline fleurt eigen gevel op met haar kunst: “Ik wil meer blauw op straat”

De voorbije maanden hielden heel wat passanten in Ruiselede even halt aan de charmante woning in de Buisstraat van Roseline Smeesters, beter bekend als Roos(je). Tegen de voorgevel sieren heel wat van haar kunstwerkjes, meestal in het blauw. “De reacties van de mensen doen me deugd. Ik wil nooit meer weg uit dit warme dorp.”

“Ik woon sinds twee jaar in Ruiselede. Hier heb ik een tuintje, wat een absolute must is voor mijn hondjes. Ik ben een echte dierenvriend. Mijn passies zijn kunst, muziek, architectuur, binnenhuisdecoratie, mode en fotografie. Ik ben een kind uit een groot muzikaal en creatief gezin. Specifieke kunstopleidingen heb ik niet, maar kunst zit sterk verweven in de familie. Mijn vader was een professioneel schilder”, vertelt Roos.

Veel reacties

“Bij de inrichting van dit huisje koos ik voor kobaltblauw als themakleur voor de slaapkamer. Mooie en felle kleuren geven een positieve impact, vind ik. Het duurde niet lang vooraleer ik naar buiten wilde komen met mijn creaties. Zo gaf ik ze een plekje aan de voorgevel. Ik wilde wat kleur geven aan de straat. Het zorgde ervoor dat heel wat passanten halt hielden en me aanspraken op mijn werk. De reacties zijn talrijk, ook op Facebook. Mijn grote droom? Dat de hele gemeente blauw kleurt. Dat zou zoveel fleur en zingeving opleveren”, lacht een filosoferende Roos.

Warme wintermaanden

Soms hangen er wel zeven creaties tegelijk te bewonderen aan de voorgevel van Roos. Er werd deze zomer een werk gestolen, ondanks de bewaking. “De steun die ik toen voelde om er alsnog mee door te gaan, was hartverwarmend. Daar doe ik het voor”, aldus Roos. “Met kleurvastheid en goede producten zal ik ook in de winter regelmatig wat werkjes laten hangen.”

Roseline is onverzettelijk fan van het Molendorp. “Ik was hier twee jaar geleden meteen welkom en voelde me aanvaard. Het barst hier van vriendelijke en sociale mensen. In de supermarkt en op straat krijg ik steevast een warme begroeting. De mentaliteit die hier heerst bevalt me enorm. Als het van mij afhangt, ga ik hier nooit meer weg. Ik merk een enorm contrast met bijvoorbeeld Aalter of een grootstad. De toffe reacties op mijn werken scheppen warme banden van vriendschap en solidariteit”, klinkt het.

Coverfotografe

Fotografie is ook een passies van Roos. “Zo sta ik nu op de cover van een gloednieuw boek, de misdaadroman ‘Wedstrijd zonder Winnaar’ van Noël Fack. Over een moord aan een zwembad. Ik voel me echt vereerd dat men die foto gebruikte voor de cover. Ik ben daar trots op”, besluit de artieste.