Ronny Paesbrugghe maakt sculpturen van paarden: “Paarden zijn kunst op zich”

Ronny Paesbrugghe (66) uit Pollinkhove is al twintig jaar voltijds kunstenaar. Hij is gespecialiseerd in het maken van bronzen sculpturen van paarden. Over de hele wereld staan werken van hem, tot in Bahrein.

Kunstenaar Ronny Paesbrugghe is al ruim veertig jaar creatief bezig. Twintig jaar geleden maakte hij van zijn hobby zijn beroep en specialiseerde hij zich in het maken van soms levensgrote bronzen sculpturen van paarden. Ondertussen hebben mensen van over de hele wereld werken van hem. En daar zitten bekende namen tussen. “Willy Naessens was de allereerste die een levensgroot bronzen beeld van een paard kocht”, zegt de kunstenaar uit Pollinkhove. “Ook jumpingruiters Ludo Philippaerts en Gudrun Patteet hebben een levensgroot bronzen springpaard.”

Bekende namen

Ronny Paesbrugghe ontwierp op vraag van Nieuwpoortenaar Stephan Detry, voorzitter van de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie (KBRSF), ook de trofeeën voor het EQUI Gala dat begin maart plaatsvond in Brussel. “Dat is zeg maar het gala van De Gouden Schoen van de ruitersport”, zegt Ronny Paesbrugghe.

Dankzij Ingmar De Vos, huidig voorzitter van de Fédération Equeste Internationale (FEI) met zetel in het Zwitserse Genève, gingen ook in het buitenland de deuren open voor Ronny Paesbrugghe. Zo mocht de koning van Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa in 2019 een kunstwerk van hem in ontvangst nemen. “Die overhandiging werd live uitgezonden op de nationale televisie in Bahrein”, zegt Ronny. “Zelf was ik niet aanwezig, maar het is toch wel heel speciaal om die beelden te zien. Ook prinses Haya bint Hussein van Jordanië, de voormalige voorzitster van het FEI, en de zus van de koning van Saoedi-Arabië, hebben een kunstwerk van mij.”

Veel bekende namen hebben een kunstwerk van mij

Ook mensen die geen link hebben met paarden, kopen werken van Ronny Paesbrugghe. “Zo’n vijf jaar geleden openden we een galerie in Knokke”, zegt de 66-jarige kunstenaar. “Een droom die werkelijkheid werd. Zo kunnen mensen op een ongedwongen manier kennismaken met mijn werk. Vroeger trokken mijn vrouw en ik vaak naar beurzen in binnen- en buitenland om mijn kunst te promoten. Nu is de galerie in Knokke letterlijk mijn uitstalraam voor het (inter)nationale publiek.”

Natuurgetrouw

Maar waar komt nu precies die fascinatie voor paarden vandaan? “Een paard is eigenlijk al een kunstwerk op zich”, vindt Ronny. “Het zijn prachtige dieren. Ik probeer telkens natuurgetrouw de sprong of de gang van het paard in mijn beelden weer te geven. Zelf ben ik maar een bescheiden ruiter. Maar door mijn kunst kom ik in contact met de absolute top in de paardenwereld. Zo maakte ik ook al kennis met Jessica Springsteen, de dochter van de Amerikaanse zanger Bruce Springsteen. Een hele vriendelijke dame.”

Ronny Paesbrugghe krijgt soms ook minder alledaagse vragen. “Zo moest ik al enkele keren een urne met as in een kunstwerk verwerken”, zegt Ronny. “Het besef dat een kunstwerk de laatste rustplaats wordt van iemand voelt raar aan. Dan sta je ook wel even stil bij het leven en de nietigheid van de mens. Na zulke opdrachten ben ik zeker een dag van de kaart. Dat raakt me.”

Meer info: www.ronnypaesbrugge.com 0472 60 72 05.