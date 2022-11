Roeselaarse stadsdichter Edward Hoornaert nodigt internationaal dichttalent uit

In 2021 stelde Stad Roeselare Edward Hoornaert aan als volwassen stadsdichter voor een periode van enkele jaren. In zijn opdracht als stadsdichter wordt Edward ondersteund door Obsidiaan, een literaire vereniging en dichterscollectief dat zowel het poëzienetwerk rond de stadsdichter verder uitbouwt als de stadsdichter begeleidt bij zijn creatief en artistiek project.

Op zondag 27 november nodigt de stadsdichter verschillende internationale dichters uit waaronder Laura Accerboni (Italië), Rosa Berbel (Spanje) en Martje Wijers (Nederland). In totaal zullen er 18 dichters hun gedicht voordragen tijdens het publieksmoment op zondag 27 november 2022 om 16.30 u. in de Augustijnenkerk van het Klein Seminarie. De presentatie is in handen van stadsdichter Edward Hoornaert en Benedikte Crombez, leerkracht Woord van STAP. Voor de muzikale toets zorgt de muziekband Meander. Door schepen van cultuur Mieke Vanbrussel krijgen de dichters een gouden Gezellepen overhandigd.

Gezelle als inspiratiebron

Ze lieten zich allen inspireren door het gedicht ‘Buigen of bersten’ van Guido Gezelle. Lang voor het eerste ongelezen rapport van het IPCC verscheen en een boorkern in het pakijs van Antarctica wees op een dreigende klimaatcrisis, schreef Gezelle een pleidooi voor de weerstand en de veerkracht van bomen en mensen.

In navolging van Gezelle bieden de dichters elk op hun manier weerstand aan de klimaatcrisis. Ze bezingen wat verloren dreigt te gaan, stellen kaalslag aan de kaak, schrijven recepten voor een beter leefmilieu voor, geven een stem aan het weerloze.