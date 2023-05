Roeselaarse Maaike Lamsens deelt kunst in huis

Maaike Lamsens richtte in Roeselare ArtLupin73 op, haar eigen bedrijfje waarmee ze haar kunstcreaties in diverse disciplines wil delen met anderen.

Maaike omschrijft zichzelf als kunstschilder, designer, muzikant gespecialiseerd in relaxatiemuziek maar vooral Prophetitic Apostolic Ministery Perfomance artiest in Workship en Arts. “Al wat ik doe is erg beïnvloed door religie wat niet wil zeggen dat ik religieus ben. Ik probeer het te verwoorden wat niet eenvoudig is maar als ik schilder dan doe ik dat met de geest van God.”

“Ik wil in de toekomst heel wat verschillende zaken samen brengen. Zo ben ik nu eenmaal, een veelzijdig persoon die elke dag wel bijna iets nieuws ontdekt wat me dan weer stimuleert om dat ook te proberen. Zo is het gegaan met mijn schilderen, met muziek maken.”

“Ik voel dat het tijd is om wat er zich afspeelt in mijn leefwereld nu ook te gaan delen met anderen. Die stimulans is deels het gevolg van een opleiding die ik momenteel volg aan de Nicolas De Bruyn Business Academy. In die cursus marketing kreeg ik plots een geweldig idee om naar buiten te treden. Op 1, 8, 15 en 22 juni stel ik mijn huis open, telkens van 14 tot 15.30 uur en zal er tot 16 mensen ontvangen in mijn woonkamer.”

Mix

“Het moet een gezellige mix worden van mediteren, spreken met elkaar en gezellig koffie drinken met heerlijke cupcakes die mijn dochter zal maken. Ik zal aan de aanwezigen proberen uit te leggen wat mij drijft, wat het mysterie is in mijn werken.”

Maaike Lamsens woont in de Gaaipersstraat 27 in Roeselare. Wie er wil bij zijn op een van die vier kennismakingsmomenten kan zich aanmelden via ArtLupin@outlook.com.

(BCR/foto SB)

Meer info: www.maaikelamsensartlupin73.be