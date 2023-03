Roemeense kunstenaaropent galerie in Zeebrugge

Op zondag 2 april opent de jonge kunstenaar Andrei Donisa (23) zijn eigen kunstgalerie in de Baron De Maerelaan 46 in Zeebrugge. De jongeman is geboren in Falticeni-Suceava in Roemenië en volgde in zijn vaderland een driejarige grafische opleiding, dit met zijn eigen creativiteit in het achterhoofd.

“Ook mijn vader schilderde wel een beetje, maar hij wilde daar nooit meer naar buiten treden”, vertelt Andrei, die samen met zijn uit Moldavië afkomstige vrouw intussen in Zeebrugge woont. “Ik heb dan ook nog verder voor grafische vormgeving en schilderkunst gestudeerd. Maar in Roemenië is de economische situatie zeer moeilijk en er is ook weinig erkenning voor mensen die zich artistiek willen uiten. Dat is de belangrijkste reden waarom ik naar België ben gekomen.”

Andrei omschrijft zijn kunstwerken als hedendaags, ook wel abstract en gemaakt met zijn eigen gevoelsleven als inspiratie. “Ik schilder vanuit mijn herinneringen en vanuit mijn gemoedstoestand, dus dat kan verdrietig zijn maar ook vrolijk”, legt Andrei uit. De kunstenaar is professioneel actief als zelfstandig graficus en ontwerpt onder meer logo’s en de vormgeving voor websites. Met zijn eigen galerie wil hij nu ook zijn schilderkunst meer bekendheid geven. De vernissage van de expositie heeft plaats zondag van 16 uur tot 20 uur.

Info: www.andreidonisa.com