Rob Vanoudenhovens allereerste kunstinstallatie: het tederste toilet ooit

Op de hoek van de Madridstraat en het Marie-joséplein in Oostende stond vanmiddag voor een drietal uren een huidkleurig en geperforeerd mobiel toilet. TV-maker en kunstenaar Rob Vanoudenhoven veroverde met zijn allereerste installatie meteen de openbare ruimte en kon er zowel de passerende jongeren als flanerende senioren mee bekoren.

Wie zijn hand in een vuistgrote ronde opening stak, werd beloond met een fluweelzachte streling van achter de gesloten deur. “De idee voor mijn eerste installatie is gebaseerd op mijn collage huidhonger.”

Tientallen confettigrote stippen vormen er de staalkaart van zowat alle huidkleurtypes wereldwijd. “Na corona hunkerde iedereen naar meer lichamelijke contact:, een handdruk, een zoen of schouderklopje volstonden al om kille eenzaamheid te verdrijven. Helaas hebben velen dat hunkeren verleerd. “

“lle wensen moeten instant bevredigd worden. We bestellen online, vliegen lastminute voor geen geld naar de zon, De dynamiek, het geduld en de spanning om naar iets te verlangen kennen velen niet meer. Ze willen zoveel mogelijk behoeften voldoen, hier en nu.”

“Daarom zien ik dit toilet als het symbool om even tot rust te komen, om de race van presteren en consumeren even op pauze te zetten. Daarom noemen wat oudere mensen het toilet nog altijd het gemak. Een plaats om tot rust te komen in de ratrace.”

Van porno tot poëzie

In de expo Strange Days, in de belendende Galerie Papillon, Madridstraat 2, is momenteel ook werk te zien van Ulrike Bolenz, Panamarenko, william Sweetlove, Dirk De Keyzer, Koen Fillet, Tom Herck en Bart Ramakers. Vanoudenhoven brengt er zijn erotische collages: “Die blote figuren uit bv. De Playboy of andere pornobladen zijn mijn grondstof die ik met monnikengeduld verknip.”

“Van gore seksprentjes maak ik kleurrijke, abstract pointillistische collages. Door dit knippen haal ik de porno en de prestatiegerichte seksualiteit zoveel mogelijk uit het werk om schoonheid en tederheid te creëren. Van porno tot poëzie, zeg maar. Mijn collages zijn een aanklacht tegen de banaliseing van zoveel waardevols in onze samenleving.”

Om 18 uur laadde Vanoudenhoven zijn mobiel toilet weer op. “Ook die eerste installatie maak te ik volledig zelf. Helaas kan hij de exporuimte niet binnen. Nu is hij te koop of belandt hij misschien op een andere expo.” Strange Days is verlengd tot 26 juni e.k.

