Rik Wynants kleurt Wenduine met zijn ‘RiWart Expo’

Rik Wynants kleurt, voor de veertiende keer al, de Wenduinse zomer met zijn ‘RiWart Expo’. Op de vertrouwde locatie aan de Rotonde toont hij ditmaal een dertigtal recente werken die aanleunen bij het kubisme.

Daarnaast ook een reeks nieuwe schilderijen in verrassende tinten, die hij de toepasselijke werktitel ‘Shades’ meegaf. Riwart Expo is tot 21 juli te bezichtigen in de tentoonstellingsruimte van het Wielingencentrum.

Op 27 en 28 augustus kan je tijdens ‘Tussen woord en beeld’, de kunst- en poëzieroute van kunstplatform Artslag, tussen 10 en 18 uur terecht in RiWart’s open atelier aan de Jan Devosstraat 1 en later dit jaar (12-26 september) exposeert hij onder de noemer ‘RiWart Littoral 2022’ ook nog in de Piccadilly in de Leopold II-laan 2. “Ook al ben ik aangespoeld, met enige West-Vlaamse koppigheid blijf ik verder penselen”, aldus Rik, die komende herfst ook artistieke ruimte krijgt in Knokke-Heist. Een selectie van zijn werken werd geselecteerd voor de Scharpoordgalerij in het Cultuurcentrum Scharpoord. “Wat ik als een bijzondere eer beschouw”, besluit de kunstenaar. (WK)

Meer info vind je op www.rywart.be.