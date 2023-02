Rik Wynants exposeert in bloemenatelier Creaflor

In zijn bloemenatelier Creaflor aan de De Smet de Naeyerlaan biedt florist Kris Steen nog tot en met 27 februari een platform aan zijn goede buur en kunstschilder Rik Wynants, die er een tiental van zijn meest recente schilderijen toont. Rik is haast dertig jaar actief als kunstschilder. Hij startte zijn artistieke vorming in het Antwerpse, waar hij enkele jaren in de leer ging bij Harry Buyck. “Met als voornaamste leerpunt: schilderen is vooral kijken”, zegt Rik, die bekend staat om zijn fel kleurenpalet en eigenzinnige stijl. Hij is een grote bewonderaar van Georges Braque, samen met Picasso de grondlegger van het kubisme. “Braque was Picasso’s minder bekende broertje”, aldus Rik. (WK/gf)