Ria Verhaeghe stelt tentoon in de Schakelbox

Op uitnodiging van het platform voor actuele kunst Be Part, stelt Ria Verhaeghe (73) tentoon in de Schakelbox van het cultuurcentrum De Schakel. “De expositie ‘Pantha Rei, Spiegelrei’ is de eerste waarin zoveel werken van Ria Verhaeghe voor het eerst samen te zien zijn”, vertelt artistiek directeur van Be-Part Patrick Ronse op het persmoment vrijdagmorgen 24 februari. “De tentoonstelling toont onder meer 61 olieverfschilderijen op papier en loopt nog tot en met zondag 30 april, van donderdag tot en met zondag, van 14 tot 17.30 uur. De toegang is gratis.”

“In het voorjaar van 2020 plaatste ik elke dag een foto van de waterspiegel van de Spiegelrei in Brugge op sociale media”, verduidelijkt Ria. “Ik nam die foto vanuit het raam van mijn atelier, tweehoog in een patriciërswoning in het hartje van de stad. De stroom van het water in combinatie met de wind en het licht leverde een oneindige variatie aan beelden op, die ik telkens weer opnieuw vastlegde. Ik richtte mijn blik op de periferie en maakte die tot het centrum van mijn werk. Het kleine is veelzeggend en leert ons heel wat over de wereld. Panta Rhei verwijst naar een citaat van Heraclitus. Alles om ons heen verandert zoals het beeld van het water, niets blijft hetzelfde. Panta Rhei staat bijgevolg ook voor een boodschap van hoop: aangezien alles voortdurend verandert, kunnen we het negatieve in positieve energie omzetten.”

Ria Verhaeghe ontwikkelt dit thema verder door haar schilderijen, foto’s en sculpturen te combineren met een reeks uit haar Provisoria, een verzameling geordende en gecatalogiseerde krantenfoto’s die ze ruim dertig jaar geleden begon aan te leggen. Vandaag maakt deze persoonlijke, analoge en digitale beeldbank de kern van haar beeldend werk uit. Het geheel omvat zo’n 60.000 foto’s en is volgens eigen principes van de kunstenaar gebundeld in een matrix van groepen, trefwoorden en kleuren. De Provisoria is te beschouwen als een manier om vat te krijgen op de wereld. (PP)