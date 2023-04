Retrospectieve expositie met batik van Jacques Coenye in Torhout

Vriendenkring Kunst Houtland (VKH) organiseert een retrospectieve batiktentoonstelling met het werk van wijlen Jacques Coenye. De kunstvereniging had dat in Torhout willen doen, maar kon er geen geschikte en/of vrije expositieruimte vinden.

En dus heeft de tentoonstelling vanaf zaterdag 15 april tot en met 30 juni plaats in het Kunst- en Iconencentrum van Liliane De Baene in de Hogestraat 31 in Ruddervoorde. De toegang is vrij, maar wel best even vooraf bellen met Liliane, 0494 59 20 96. De plechtige opening heeft plaats op vrijdag 14 april om 19 uur. Jacques Coenye, links op de foto naast VKH-voorzitter Marc Verkeyn en -secretaris Fernand Laforce, is vele jaren een trouw en actief lid van Vriendenkring Kunst Houtland geweest. Het mysterieuze van de batik bleef hem al die tijd boeien en uitdagen. Het werk dat daaruit voortsproot, valt in Ruddervoorde te bewonderen. (JS)