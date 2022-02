Renovatie van kapel in Sint-Jozefskerk wordt artistiek project: Muurbreed kunstwerk in de maak

De Oostendse kunstschilders Fred Maës en Patrick Ramont leggen momenteel de laatste hand aan een wandvullend schilderij op een witte muur van de kapel in de Oostendse Sint-Jozefskerk. Het interieur van die neogotische (winter)kapel werd in de voorbije maanden grondig opgefrist. Muren en plafond zijn wit geschilderd, er kwam een nieuw glasraam en een muurbrede beschildering met een religieus geïnspireerd tafereel.

De opdracht tot deze artistieke ingreep komt van het kerkbestuur van de Sint-Jozefskerk zelf. “In dit kader hebben we twee Oostendse kunstenaars gevraagd om een muurschildering te maken voor de vernieuwde kapel in de Sint-Jozefskerk. Fred Maës, die in de parochie woont en Patrick Ramont zijn samen als team met de uitvoering bezig”, zegt Luc Soete, zelf lid van het kerkbestuur van de Sint-Jozefsparochie en binnen het centraal kerkbestuur van alle Oostendse parochies ook tot expert aangesteld. Daarbij is het zijn taak om de relatie tussen kunst en kerk in het kader van neven- en medegebruik van kerkgebouwen te adviseren.

Apostelen

“Medegebruik wil zeggen dat er naast de katholieke liturgie ook andere godsdiensten gebruik kunnen maken van onze kerken zoals de orthodoxe of protestantse gemeenschap. Nevengebruik betekent dat ruimtes die vrijkomen in onze parochiekerken ook voor kunst en cultuur kunnen ingeschakeld worden. De stad zelf was vragende partij om een checklist op te stellen van kerkruimtes die daarvoor in aanmerking komen”, verduidelijkt Soete. Ook de kapel van de Sint-Jozefskerk valt onder die laatste classificatie. Naast erediensten kan de ruimte daardoor ook gebruikt worden voor (parochiale) verenigingen, het kerkkoor, tentoonstellingen, vergaderingen…

De twee kunstschilders legden hun diverse ontwerpen voor aan het kerkbestuur. Bij het definitieve, goedgekeurde ontwerp lieten ze zich inspireren door Christus en de twaalf apostelen in een boot. Patrick Ramont beeldde op de witte muur abstract en strak repetitief die passage uit. “Dat deed ik vanop een mobiele stelling. Een lastig karwei omdat ik sukkel met diverse hernia’s.” In de strook eronder stemde Fred Maës op zithoogte zijn abstract geometrische figuratie qua kleur en vorm af op het nieuwe glasraam. In aparte kleurvlakken is ook nog een aantal evangelische symbolen geschilderd. Dit abstract-figuratieve grote glasraam dat de zon en de zee evoceert is een realisatie van het ambachtelijke glazeniersatelier Kympers-Pauwels uit Kruisem. Op zondag 19 maart, de feestdag van Sint-Jozef worden het nieuwe glasraam en het muurschilderij ingehuldigd. Ook in andere kerken zijn dergelijke initiatieven in voorbereiding.

Meer info vind je in ‘de Schakel’, een maandelijkse digitale nieuwsbrief van het centraal kerkbestuur. Wie daarop wenst in te schrijven of artistieke en culturele activiteiten in Oostendse kerken wil melden , stuurt een mailtje naar ckb.kathoo@gmail.com.

Koninklijk

De neogotische driebeukige Sint-Jozefskerk dateert van 1901 en is nog altijd de koninklijke parochiekerk omdat de koninklijke residentie tot de parochie hoort. De vorst heeft er ook zijn eigen tribune om er niet gestoord door nieuwsgierige blikken van andere kerkgangers diensten bij te wonen.

Zo kon Leopold II via een zijdeur in Gentstraat en een open trap in de besproken kapel zijn ‘loge’ in het hoofdkoor bereiken.