Renate Verbrugge en Christian Lauer exposeren in Koetshuis in Waregem: “Samen ideale combinatie”

Sinds donderdag 15 juni tot en met maandag 19 juni stelt de Tiegemse Renate Verbrugge haar stenen beeldhouwwerken tentoon in het Koetshuis in Park Casier te Waregem, samen met de Waregemse ex-radioloog Christian Lauwer, die zijn kunst creëert op basis van oude röntgenfoto’s.

Renate Verbrugge, een geboren en getogen Tiegemse, verhuisde in 1995 naar Nieuw Zeeland. “Nieuw Zeeland toen was het België uit de jaren 70”, vertelt Renate. “Ik wilde mijn kinderen, ondertussen 30 en 32, rustig laten opgroeien, ravottend en zorgeloos. Mijn man vond daar werk en drie maanden later stonden ons koffers klaar. Mijn kinderen zijn ondertussen echte kiwi’s geworden. Tijdens de wintermaanden in Nieuw Zeeland, dan is het zomer in België, maak ik voor drie à vier maanden de oversteek. Zo blijf ik in contact met mijn familie, mijn roots.

In Nieuw Zeeland werd ik in 1998 ingeleid in beeldhouwen door Filipe Tohi, een plaatselijke beeldhouwer, van wie ik de stiel leerde. Ik volgde dus geen opleiding. Sindsdien nam ik deel aan meer dan 50 beeldhouwsymposia wereldwijd en meer dan 20 solo- en groepstentoonstellingen wereldwijd.

Vrouwelijk naakt

Ik ben lid van Te Kupenga Stone Sculpture Society in Nieuw Zeeland en van ISSA (International Sculpture Symposium Alliance). Ik maak deel uit van de organisatie van het biënaal beeldhouw symposium Te Kupenga in New Plymouth, Nieuw Zeeland en was coördinator van het beeldhouw symposium Van Steen tot Beeld in Waregem in mei 2019. Mijn kleinere beeldhouwwerken zijn praktisch altijd ronde, gestileerde vrouwelijke naakten, vaak in grappige of speelse houdingen. Mijn monumentaal werk is bijna altijd abstract, en vaak organisch. Deze dualiteit is kenmerkend voor mijn werk. Figuratief of abstract, de uitdaging is om zachtheid, sensualiteit te creëren uit een harde materie zoals steen. Ik werk alleen met hardsteen zoals graniet, arduin en marmer. In het Koetshuis, dat overigens een formidabele locatie is, stel ik om de twee jaar tentoon. Na deze tentoonstelling ga ik trouwens naar een expositie naar Japan.”

Anatomie als inspiratiebron

Renate werkt voor de tweede keer samen met Christian Lauer, ex-radioloog. “Mijn werk weerspiegelt de persoonlijke ervaring van meer dan 30 jaar radiologie”, vertelt de 81-jarige kunstenaar. “De bron van mijn inspiratie is de fascinerende anatomie van de mens, die als uitgangsbasis dient om de mens op een nieuwe innovatieve wijze toegankelijk te maken voor de toeschouwer. Gezondheid is een hoeksteen in onze maatschappij, de kunst kan mensen inspireren om anders te denken over gezondheid, medicijn en het leven”.

Door Christian Lauer wordt u uitgedaagd om nieuwe interacties tussen mens en anatomie te ontdekken… maar niet op het eerste zicht. Het is een zoektocht naar de verborgen realiteit. “Geen mens dat weet welke expertise ze meenemen naar huis als ze buitenwandelen met hun foto’s. Zo ben ik op het idee gekomen zodat mensen er meer zouden over nadenken. Dit is niet alledaags.”

“Nadat ik, nu al 15 jaar, op rust was, ben ik actief met dit project bezig geweest. Ondertussen heb ik al 25 tentoonstellingen achter de rug, waaronder in Londen, Dubai, Wenen, Rome, Berlijn, Barcelona… Nu is het Koetshuis aan de beurt en dit voor de tweede keer met Renate. Men zou zeggen, het Koetshuis is klein bier, maar nee hoor. Dit is een hoofdpunt, ik woon hier. Ik vorm met de werken van Renate de ideale combinatie. Mensen die onze tentoonstelling komen bezoeken gaan veel toffe dingen zien. We gaan zeker verrassen”, besluit Christian Lauer. (ELD)