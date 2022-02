Renata Blondeel exposeert in de bib van Izegem: “Ieder schilderij heeft een naam”

De hele maand maart stelt Renata Blondeel een vijftal van haar schilderijen tentoon in de bibliotheek. “Geen recent werk maar schilderijen die ik al een tijdje geleden schilderde”, zegt ze. “Omdat mijn schilderactiviteit momenteel op een laag pitje staat. Misschien zal die tentoonstelling een extra pikkel zijn om opnieuw aan de slag te gaan!”

Renata Blondeel (77) is de vrouw van Joris Verbeke en de moeder van Wim die met Ann Samyn getrouwd is. Ze woont in de Krekelstraat. Renata werkte onder andere als administratief bediende in meubelfabriek Aurora. Ze was ook enkele jaren gemeenteraadslid voor de toenmalige Volksunie en later de N-VA.

“De ‘goesting’ om schilderijen te maken, kwam er eigenlijk via mijn job in Aurora. Zaakvoerder Roger Vanthournout was een groot kunstliefhebber en had een grote kunstcollectie in zijn villa in de Krekelmotestraat. Heel wat kunstenaars kwamen wel een keer bij hem thuis op bezoek en passeerden dan vaak eerst aan de balie van meubelfabriek Aurora. Zo leerde ik er velen kennen.”

“Om er maar één te noemen: Roger Raveel. Ook Karel Crombez motiveerde me om te beginnen schilderen tijdens wandelingen van de Vlaamse wandelclub. En in 2001 trok ik voor het eerst naar de Roeselaarse Academie voor Schone Kunsten, afdeling Izegem, waar ik zeven jaar afwisselend tekenen en schilderen volgde.”

Abstract en figuratief

Aanvankelijk schilderde Renata het straatbeeld en de natuur, dagelijkse voorwerpen en stillevens. Later schilderde ze abstracte en figuratieve werken, met acryl en olieverf op canvas (doek).

“Met felle kleuren, grillige vormen en fantasierijke lijnen. Onderwerpen die ik afschilder van foto’s uit boeken, kranten, magazines, dingen uit het dagelijkse leven…. Geen kopieën, maar onderwerpen waar ik een eigen interpretatie aan geef, een eigen accent in leg. En de kijker kan er zijn eigen interpretatie aan geven.”

“Mijn inspiratie haalde ik ook wel uit tentoonstellingen die ik sinds 2001 bezocht, individueel of in groep, onder andere met het VSVK. Een van mijn voorbeelden als kunstschilder is de Amerikaanse Georgia O’Keeffe die uiteenlopende onderwerpen als bloemen, rotsen, beenderen, landschappen schilderde. Vaak abstracte werken.”

Renata geeft iedere schilderij een naam. ‘Harde woorden’, ‘Houden van’…. “Het gebeurt wel dat ik een schilderij een naam geef op basis van mijn stemming en mijn emoties van dat moment. Maar dat gebeurt toch niet zo vaak!”

“Het is nu toch al een tijdje dat mijn schilderactiviteit op non-actief staat. Ik schilder meestal thuis op de zolder, maar dat alleen werken lukte niet zo goed meer. Schilderen doe ik het liefst in groep zoals ik dat destijds deed in de academie. Maar een mens kan niet blijven naar de kunstacademie gaan.”

“Ik ben wel nog lid van de Werkgroep Beeldende Kunst en daar vroeg men mij om nog eens een vijftal van mijn vroegere schilderijen tentoon te stellen. Misschien komt de goesting om kunstwerkjes te maken met die tentoonstelling in de bib terug!”

Vijf werken

In de bib hangen vijf werken van Renata Blondeel: Lotusbloem, Muziek triptiek, Droom, Lichtweerspiegeling en Lelies. Je kan ze de hele maand maart gaan bekijken tijdens de openingsuren van de bib.

(IB)