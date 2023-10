Reinhilde wint tweede prijs op International Kempen Tattoo Convention: “Heb illustratieve stijl”

Reinhilde Debruyne uit Hulste behaalt de tweede prijs op de International Kempen Tattoo Convention Ze werd tevens uitgenodigd om deel te nemen aan de conventie in Montpellier in Frankrijk volgend jaar.

Reinhilde Debruyne (38) is afkomstig van Sint-Eloois-Winkel, maar woont in Hulste. De tattoo-artieste genoot een opleiding Handel en Toerisme aan het Sint-Jozefsinstituut in Kortrijk, ze volgde regentaat plastische opvoeding en Engels in Brugge en een opleiding zorgleerkracht aan de Artevelde Hogeschool in Gent.

Ze gaf 15 jaar plastische opvoeding in het katholiek secundair onderwijs. Ze werkte een tijd lang in de tattoostudio van Cindy Frey en was illustrator van het kinderboek ‘Een ster aan de hemel’, met auteur Nele Vanden Borre uit Bavikhove, die onder het pseudoniem ‘Victoria Jong’ schrijft. Sinds geruime tijd runt ze haar eigen studio in Hulste: de Electric Therapy Tattoo Studio aan de Kuurnsestraat 45.

“Ik heb een voorliefde voor kunstgeschiedenis en tekenkunde. Ik teken héél graag”

“Sinds april 2021 ben ik volledig uit het onderwijs gestapt en heb ik mijn eigen tattoostudio in het landelijke Hulste. Ik doe vaak aan tattooconventies mee omdat ik daar veel nieuwe collega’s leer kennen en omdat ik mijn vaardigheden kan testen”, duidt Reinhilde.

Voorliefde voor kunstgeschiedenis

“Mijn honger naar kennis was ook op tekenkundig vlak sterk aanwezig. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest door tattoos en alles eromheen. Ik begon meer illustraties te maken in mijn vrije tijd, maakte ondertussen logo’s, tekeningen voor kinderboeken, affiches en nu en dan eens een tattoodesign.”

“Ik heb een voorliefde voor kunstgeschiedenis en tekenkunde. Ik teken héél graag. Ik beschrijf mijn stijl dan ook vooral als illustratief”, vertelt ze. Zo doe ik sinds vorig jaar vaak mee aan een tattoowedstrijd op zo’n conventie. Deze week won ik de tweede prijs Best Neo-traditional op de International Kempen Tattoo Convention. Ik werd tevens uitgenodigd om deel te nemen aan de conventie in Montpellier volgend jaar. Ik werd ook in augustus voor de eerste keer eerste in de categorie best Neo-traditional.”