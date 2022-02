Rein De Puysseleyr (67) stelt tentoon in de Valkaart

De gemeente Oostkamp en de werkgroep cultuur creatie organiseert in de Valkaart en in de bibliotheek een doorlopende tentoonstelling met iedere maand een andere Oostkampse kunstenaar. Tot en met woensdag 2 maart exposeert de Ruddervoordse kunstenares Rein De Puysseleyr met haar foto’s en sculpturen in de Valkaart.

Rein De Puysseleyr (67) is een beetje tegen haar zin gepensioneerd. “Ik werkte bij het Centrum Algemeen Welzijn waar ik meewerkte bij de algemene hulpverlening, wat ik zeer graag en met hart en ziel deed”, voegt ze eraan toe. Ze is al geruime tijd bezig met fotografie en met metalen sculpturen. Het begon voor haar al op jonge leeftijd, waar ze ervan droomde om iets te creëren. “Ik heb een lange zoektocht achter de rug waarbij ik startte met klei, maar dit was echt mijn ding niet. Na lang experimenteren ben ik begonnen werken met metalen die ik recycleer. Na een proces van jaren ben ik geëvolueerd tot de sculpturen die hier nu tentoongesteld zijn. Door mijn werk bij CAW lag mijn kunstenaarsleven zelfs een beetje stil, ik had er de tijd niet voor. Ik ben er jammer genoeg lange tijd niet mee naar buiten gekomen.”

Rein maakt sculpturen uit gerecycleerde materialen, voornamelijk metaal en natuurlijke materialen. Vaak gaat het om vogelfiguren met mensenallures. In haar werken zit meestal een boodschap verborgen. De thema’s variëren en gaan over geestelijke ruimte, vrijheid en dan vooral innerlijke vrijheid. “Niet altijd begrijpen de bezoekers wat ik wil meegeven in een beeld, maar als ze er een eigen interpretatie aan geven is dat ook verrijkend voor mij. Het is zelfs goed dat dat gebeurt”, weet Rein te vertellen.

Invloed lockdown

Het is niet de eerste keer dat Rein haar werk tentoonstelt. “Deze expo was al in volle opbouw toen we door corona alles weer mochten afbreken. Ik ben dan ook blij dat de gemeente mij een nieuwe kans bood om naar buiten te komen met mijn werken. Tussendoor en door de coronamaatregelen zijn mijn werken ook geëvolueerd. Ik heb op veel vlakken een andere kijk gekregen op wat rondom mij gebeurde. Dat is vooral goed te zien in de foto’s op deze tentoonstelling waar ik de schoonheid van het alledaagse probeer over te brengen.”

“Vaak geven de onderwerpen die me aanspreken mij een boodschap van geslotenheid en achterliggende kleine mysteries. Veel beelden zijn genomen vanuit mijn raam, waarbij ik ook de geslotenheid van de lockdown in beeld wilde brengen. Er zijn ook beelden die mij blij hebben gemaakt en die toon ik natuurlijk ook”, besluit Rein. (Geert Stubbe)