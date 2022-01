Redgie Van Troost: “Nog altijd drang om naar mijn atelier te gaan”

Bio

Privé: Redgie werd geboren in Oostende op 1 maart 1943. Hij was 53 jaar getrouwd met Rosette Twiesselman. Hij is ondertussen ruim een jaar samen met Georgette Op de Beeck. Redgie heeft twee kinderen: Anthony en Michèle.

Opleiding en loopbaan: Redgie volgde les in de Stedelijke Kunstacademie en School voor Toegepaste Kunst in Oostende. Hij kreeg er vier jaar les van enkele eminente kunstenaars. Hij baatte ook enkele zaken uit in Oostende, waaronder zes jaar het Molenaarshuis in Stene. In mei 2011 verscheen ‘Kind van de Kust’, een mooi overzichtsboek over de levensloop van de kunstenaar.

Vrije tijd: Redgie is veel bezig in zijn atelier. Hij reist daarnaast ook graag en was lange tijd actief bij de vzw Wijkwerking Hazegras.