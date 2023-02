Raph Deschout toont grootse collage in bibliotheek van Izegem

Raph Deschout (95) uit de Boomforeeststraat in Izegem exposeert nog tot en met 11 februari in de bibliotheek in Izegem. Er hangt slechts één werk, een surrealistische en kleurrijke collage van 10 meter lang op behangpapier.

Naast vier jaar opleiding hout, marmer en decoratie (1942-1946) aan de Hogere Brugse Schilderschool, volgde Raph een avondcursus tekenen aan de kunstacademie in Brugge. “Mijn ouders hadden gezien dat ik een tekentalent was en dat was de reden waarom ze me naar die avondlessen stuurden”, zegt hij.

“Toen ik 18 jaar was, begon ik als zelfstandig huisschilder. Mijn allereerste tentoonstelling Jaar van het Dorp in het gemeentehuis van Zwevezele dateert van 1978 tijdens de kermisperiode. Ik exposeerde er een 53-tal schilderijen: straten, pleinen en gebouwen uit Zwevezele. Diverse van mijn werken werden ook geselecteerd voor nationale en internationale prijzen en ik stelde talloze keren tentoon.”

Tuinhuis

Raph is nog dagelijks als amateur-kunstschilder bezig in zijn klein atelier, zeg maar minituinhuisje, achteraan zijn woning. “Ik exposeerde vorig jaar nog in Zwevezele, vanwaar ik afkomstig ben. Ik wilde twee jaar geleden al in Izegem exposeren, maar veel expositieruimte is er hier niet. Een weekend in het Blauwhuis was een mogelijkheid, maar dat was te duur en dus niet haalbaar voor mij. In januari mocht ik van Erik Vanromme in de bib exposeren. En daar hangt nu nog tot 11 februari één werk van mij.”

Het werk past bijzonder goed in en bij de bibliotheek. Het is een soort rolkrant, een collage van 10 meter lang op behangpapier. Het eigenzinnige en surrealistische werk maakte Raph tijdens de coronaperiode.

Actualiteit

“Die rolkrant maakte ik na een bezoek aan een tentoonstelling van de Russische architect en schilder Viktor Hartmann”, vervolgt Raph. “Het bevat hints naar de actualiteit en naar mijn vroegere werken. Andere werken van mij zijn ‘polychrome resonanties’: ik beschilder stukken natuur zoals knotwilgen en vlinderstruiken. Daarnaast schilder ik vaak koppen op houten platen of behangpapier. Mijn stijl is modern, abstract, figuratief en vaak kleurrijk.”

