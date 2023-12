Ramses Lowyck vertaalt liefde voor Ensor in eigen stijl

Bij de start van het Ensorjaar bewijst Ramses Lowyck dat Oostendes bekendste kunstschilder ook voor de jongere generaties een bron van inspiratie blijft. Vanaf begin januari exposeert hij in jongerenmuziekcentrum OHK zijn op Ensor geïnspireerde doodles.

“Al van lang voor dit nakende jubileumjaar leerde ik James Ensor kennen”, vertelt Ramses Lowyck (32). “Hij is onmiskenbaar een machtige kunstenaar. Zijn maskers en de skeletmotieven spreken me enorm aan. Zijn bekende zelfportret met de hoed is er een uit de duizend.”

“Met de onderwerpen en werkwijze van James Ensor in het achterhoofd, ontwikkelde ik doorheen de jaren mijn eigen stijl. Mijn monsters en maskers tonen zich als doodles. Droedelen is een vorm van schetsen. Het start met eenvoudige tekeningen en groeit uit tot uitgebreide patronen.”

“Ik teken met balpen vooral monsters en trollen”

“Ik teken vooral monsters en trollen. Sommige ogen vriendelijk, andere kijken droevig of kwaad. Uittesten in potlood hoeft niet. Met een balpen staat alles meteen goed op papier. Al mijn doodles vormen samen mijn schetsboeken. Schetsen is voor mij een manier om mijn negatieve gevoelens en moeilijke onderwerpen vorm te geven. Ik teken wat op dat ogenblik voor mij belangrijk is. Dit zorgt voor een vorm van spontaniteit en maakt elke schets uniek.”

Man van de zee

“Als echte man van de zee vormt het strand voor mij een rustpunt. Ook hier is de parallel met baron James Ensor duidelijk, want hij zette zich met succes in voor het behoud van de Duinenkerk en de duinen errond.”

Sinds enkele jaren woont Ramses op het Mijnplein. “Vroeger was Stene-dorp mijn thuisbasis. Ik had er een klein atelier en was toen onder meer gepassioneerd door fotografie. Sinds ik zelfstandig woon, veranderde mijn interesse meer naar doodles. In het oude stadscentrum groeide het contact met het vlakbij gelegen jongerenmuziekcentrum OHK in de Van Iseghemlaan.”

“Dankzij de steun van verantwoordelijke Toon start er begin januari een individuele tentoonstelling. Mijn werk is er te zien in de vitrine. Het publiek maakt er kennis met mijn werkwijze en visie als kunstenaar. Een mooiere start van 2024 kan ik me niet voorstellen”, besluit hij.

