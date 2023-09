Raf (32) veilt binnenkort twee meesterwerken van Degas en van Gogh: “Beide werken werden geschat tussen drie en zes miljoen euro”

Op 1 oktober veilt het West-Vlaamse veilinghuis New-Art werken van twee impressionistische meesters. Het gaat om een schilderij van Vincent van Gogh en een werk van de Franse kunstenaar Edgar Degas. Verwacht wordt dat elk werk voor minstens 1,5 miljoen euro verkocht wordt. Raf Zerrouk (32) uit Lichtervelde, die pas anderhalf jaar geleden New-Art oprichtte, neemt zo een vliegende start met zijn relatief jonge veilinghuis. En dan te zeggen dat hij in een vorig leven nog gsm’s verkocht.

Het werk van van Gogh, met olieverf op papier, staat bekend als ‘Valavond in de Kempen’. De Nederlandse schilder maakte het tijdens zijn verblijf in de Antwerpse Kempen eind 1885. Het gaat om het zicht dat hij had uit het raam van zijn atelier. Het werk van Degas heeft de naam ‘Femme au foulard bleu’ (Vrouw met blauwe sjaal) en is vooral bijzonder omwille van de opmerkelijke mix van technieken. De Franse kunstenaar maakte gebruik van pastel, tempera, gouache en houtskool op papier. De authenticiteit van beide werken wordt aangetoond met een officieel rapport, een certificaat en wetenschappelijke onderzoeksdocumenten.

“Buitenkans”

“Dit is een buitenkans voor kenners”, zegt Raf. De van Gogh komt van een Antwerpse familie, terwijl de Degas uit de collectie komt van een Brugse kunstverzamelaar. “Beide eigenaars blijven liever anoniem, maar ik ben heel erg tevreden en dankbaar dat ze me hun vertrouwen gegeven hebben. Nog mooi is dat de eigenaars er bovendien voor een relatief laag bedrag afscheid van willen nemen. Voor de van Gogh wil men 1,5 miljoen, bij de Degas starten we aan 1,25 miljoen euro. Dat bedrag zal wellicht nog flink oplopen, want de werken werden allebei geschat tussen de drie en de zes miljoen euro.”

De jonge Lichterveldenaar, die tot zijn eenentwintigste in Hooglede woonde, is geen onbekende in de veilingwereld. Hij ging in 2016 aan de slag bij veilingmeester Johan Kiggen en nam in maart vorig jaar diens zaak over. Hij doopte het bedrijf om tot New-Art en startte ondertussen ook online veilingplatform Zerros op. “In september 2019, toen ik nog onder de vleugels van Johan werkte, hadden we ook al twee werken van van Gogh in huis. En op 26 maart 2022 veilden we opnieuw twee werken van van Gogh. Dankzij de contacten en de goede reputatie van Johan. Dat was precies een week voor ik de zaak overnam. Meteen na die laatste van Gogh-veiling namen de eigenaars van ‘Valavond in de Kempen’ contact op, omwille van onze ervaring met van Gogh. Ze maakten er geen enkel probleem van dat de zaak op het punt stond overgenomen te worden en ik heb sindsdien altijd de contacten verzorgd. Anderhalf jaar zijn we ermee bezig geweest, maar dat het een echte van Gogh is, staat buiten kijf. En terwijl we bezig waren met dat stuk kwam een oude kennis van Johan af met de Degas. Door ze op hetzelfde moment te veilen, hoop ik uiteraard de aandacht ervoor nog te vergroten.”

Van gsm’s naar meesterwerken

De manier waarop Raf in de veilingwereld terecht kwam, is een verhaal apart. “Na het middelbaar ben ik aan de slag gegaan in een telecomwinkel in de Ooststraat, waar ik telefoonabonnementen en gsm’s verkocht. Op een dag hielp ik een klant met haar telefoon. Ze stapte tevreden buiten, draaide zich om en kwam terug binnen om me te vragen of ik niemand kende die in de weekends wat wou helpen in een veilinghuis. Het ging om de toenmalige vriendin van Johan. Ik nam de uitdaging zelf aan en zo ben ik in 2016 gestart bij Johan. Vier jaar later heb ik mijn job bij de telecomzaak opgezegd om fulltime bij hem te starten. Hij moet iets in me hebben gezien, want al tijdens mijn eerste weekend zei hij me: ‘Raf, ik ga je helpen succesvol te worden’. Dat moment ga ik nooit vergeten.”

“We hadden het thuis vroeger zelf niet zo breed en toen ik begon kende ik weinig van kunst, maar ik ben een harde werker en heb een heel brede interesse. Het begon met het helpen inpakken van werken voor transporten, maar gaandeweg kreeg ik meer verantwoordelijkheid. In 2019 werd ik secretaris van het veilinghuis en na corona besloot Johan de organisatie volledig aan me over te laten. Ik ben hem enorm dankbaar voor het vertrouwen. Nog altijd staat hij me trouwens bij met raad en daad. Hij is niet alleen mijn mentor, hij is nog steeds de veilingmeester. Ik weet dat dit verhaal een beetje klinkt als iets uit een Amerikaanse film, maar het is echt gebeurd.”

Schetsen onder de verf

Dat er anderhalf jaar tussen de eerste contacten met de eigenaars en de eigenlijke veiling van de werken zit, heeft een reden. “Het allerbelangrijkste bij zulke werken is het vaststellen van de authenticiteit, want vervalsingen zijn van alle tijden in de kunstwereld”, legt Raf uit. “De eigenaars hadden al een grafologisch onderzoek laten doen waaruit bleek dat het handschrift op de achterkant van het schilderij dat van van Gogh was. Maar in onderling overleg lieten we bijkomend onderzoek uitvoeren. Zo werd een pigmentanalyse uitgevoerd, terwijl het werk ook doorgelicht werd met multispectrale camera’s. Dat onthulde een mooie verrassing, want onder de verf zitten verschillende andere schetsen van van Gogh, waaronder een studie voor ‘De Sterrennacht’. Ook voor het werk van Degas hebben we trouwens een uitgebreid rapport over de authenticiteit. Die documenten kunnen op aanvraag ingezien worden.”