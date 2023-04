Raam- en salonexpo ‘Dierenplezier in het Schilderskwartier’ in Kortrijk

Met een raam- en salonexpo kan de Kortrijkzaan de Kortrijkse dierenschilders (her)ontdekken tijdens de wandeling Dierenplezier in het Schilderskwartier

Wie van dieren, kunst en wandelen houdt, kan vanaf 17 april zijn hart ophalen in het zogenaamde ‘Schilderskwartier’, de wijk tussen het station en het justitiepaleis. Enkele straten zijn er genoemd naar befaamde Kortrijkse dierenschilders. Abby, het nieuwe museum voor beeldende kunst dat in 2024 de deuren opent, lanceerde de wandelexpo met een feestelijke optocht met honden en hun baasjes.

Beroemde dierenschilders

Langs de straten van de Kortrijkse Paleiswijk kan de wandelaar het betere werk zien van enkele beroemde dierenschilders: onder meer Roelandt Savery, Vincent Joos De Vos, Louis Robbe en Edmond De Pratere. Voor deze historisch wandeling werden de werken en schilderijen voor het eerst in bijna tien jaar uit het collectiedepot gehaald. Met deze raam- en salonexpo kan de Kortrijkzaan de Kortrijkse dierenschilders (her)ontdekken.

De raamexpo ‘Dierenplezier in het Schilderskwartier’ loopt van 17 april tot en met 1 mei, met startpunt aan het Louis Robbeplein. Grote raamstickers op meer dan dertig ramen in negen straten brengen het werk van Kortrijkse dierenschilders in dialoog met historische foto’s over de relatie mens-dier.

Vanaf 17 april kan je in het toeristisch infopunt op de Grote Markt 44, een kaartje ophalen met de route van de expo. Meer info en alle locaties vind je ook op www.abbykortrijk.be en via de erfgoedapp.

Salonexpo

In het weekend van 22 en 23 april toont Abby een selectie van originele dierenschilderijen uit de stadscollectie en private collecties in een huiskamer langs het parcours, in het gezelschap van enkele opmerkelijke opgezette dieren.

Deze salonexpo is vrij toegankelijk, op zaterdag en zondag doorlopend van 10 tot 17 uur in de Hendrik Consciencestraat 1.

Nog op 23 april kan je je op het Louis Robbeplein tussen 14 en 16 uur gratis laten schminken in je favoriete dier, onder het goedkeurend oog van Kortrijks bekendste dierenschilder Louis Robbe.