R.Plaza bekroond met kunstwerk van Maarten Schaubroeck

De derde kantoortoren van R.Plaza inclusief hotel langs de rijksweg is zo goed als klaar en bezet en ook de plannen voor de vierde toren zijn aan het rijpen. Maandag werd een kunstwerk, een grote R in cortenstaal van Maarten Schaubroeck, onthuld aan het rondpunt aan de Koestraat.

Waar ooit Sportline te vinden was verrees de voorbije jaren op 30.000 vierkante meter het nieuwe kantoren- en handelscomplex R.Plaza, een samenwerking tussen STO Real Estate en projectontwikkelaar Steenoven. De derde toren is net opgeleverd. Momenteel zijn al tien nationale en lokale spelers actief op de site goed voor zo’n 250 werknemers waaronder een Albert Heyn. “Dit moet een plek worden waar mensen werken, winkelen en zelfs verblijven”, legt Katleen Spriet van STO Real Estate uit. “Momenteel is 85 procent van de panden in de drie gebouwen bezet. In januari openen we de coworking place R.Connect voor starters en jonge bedrijven met privékantoren, vergaderruimtes, parkeerplaatsen en zelfs een gedeelde keuken. Later in 2024 opent hier ook het hotel met zeventig kamers en zestien zogeheten long-stay-studio’s voor werknemers met een langdurige opdracht in Roeselare en omstreken. Die studio’s zijn ook bedoeld voor familieleden van patiënten die langdurig in AZ Delta verblijven.”

Cortenstaal

“Momenteel lopen ook de eerste gesprekken met kandidaat-kopers voor de vierde en meteen ook laatste toren op de site. Eens er een overeenkomst op maat is gevonden kunnen we aan de bouw beginnen.”

Aan het rondpunt van de Koestraat en de rijksweg prijkt sinds deze week een 3,5 meter hoge R uit stevig cortenstaal, een ontwerp van de Roeselaarse kunstenaar Maarten Schaubroeck. “Het werk staat symbool voor het sterke en onwrikbare Roeselaarse ondernemerschap en zin voor innovatie, twee zaken die mooi samenkomen in R.Plaza”, aldus Maarten Schaubroeck.

Ook burgemeester Kris Declercq, die samen met schepen Nathalie Muylle het kunstwerk kwam onthullen, is in zijn nopjes over wat er op de site van R.Plaza gebeurt. “Dit is echt een project van bij ons gerealiseerd door mensen van bij ons en voor mensen van bij ons en uit de hele regio”, aldus nog de burgemeester.