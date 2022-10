Publieksprijs SANT2022 voor Philippe Somers

De Brugse kunstenaar Philippe Somers (64) heeft de publieksprijs van de tweejaarlijkse kunstwedstrijd en -tentoonstelling SANT2022 gewonnen. De prijs werd hem donderdagavond uitgereikt door schepen van Cultuur Nico Blontrock.

“Al op 14-jarige leeftijd raakte ik gefascineerd door het surrealisme en dit dankzij de heer Laethen, mijn toenmalige leerkracht Nederlands in het Sint-Leocollege, die kunst in zijn lessen verwerkte”, vertelt Philippe Somers. “Ik kreeg interesse om in die stijl te tekenen en te schilderen en ik wilde er ook mijn beroep van maken.”

“Na een opleiding grafisch ontwerp aan Sint-Lucas Gent heb ik eerst in de reclamesector gewerkt. Daarna koos ik voor het onderwijs en heb ik in VTI Brugge les gegeven in de afdelingen grafische communicatie en multimediatechnieken. Sinds vorig jaar ben ik met pensioen.”

Schilderijen met een verhaal

Philippe Somers presenteert op SANT2022 twee kleurrijke olieverfschilderijen. “Beide zijn ze geïnspireerd door de klimaatverandering en de nucleaire toestand. Mensen denken dat de wereld zal vergaan, maar zelf denk ik dat niet en heb ik intuïtief nieuwe levensvormen ontworpen, maar opgebouwd uit een substantie van cellulose en eiwitten, wat zich vertaalt in figuren die tegelijk plantaardig en dierlijk zijn. In de natuur komt dat niet voor, maar dat is het surrealistisch element.”

“Voor de figuren en het ontwerp ga ik intuïtief te werk, maar daarnaast gebruik ik objectieve kleurharmonieën en ook voor mijn composities ga ik wetenschappelijk te werk. Zo kan ik mijn schilderijen leesbaar houden. Er is een duidelijke opmars van de figuratieve kunst, en dat is al een tijdje aan de gang. Dat én het feit dat er een verhaal in deze schilderijen zit, heeft allicht een groot deel van het publiek gecharmeerd”, luidt het nog.

SANT2022 is een organisatie van Cultuurcentrum Brugge en kan je nog tot en met zondag 23 oktober gaan bekijken in de Hendrik Pickeryzaal (Stadshallen, Belfort). Dagelijks gratis toegankelijk van 10 tot 18 uur. Meer info: www.ccbrugge.be. (CGRA)